Z Lubartowa do Warszawy bez przesiadki, ale najpierw muszą przedłużyć peron

Z Lubartowa do Warszawy bez przesiadki – tak pojedziemy już w połowie przyszłego roku. Najpierw jednak peron na stacji trzeba przedłużyć. Tak, aby mogły zatrzymywać się tu pociągi dalekobieżne.

PKP Polskie Linie Kolejowe już zleciły przebudowę peronu na dworcu w Lubartowie. Stacja będzie przebudowywana w ramach rewitalizacji odcinka linii nr 30 Lubartów-Parczew.

– Wykonawcą prac jest firma Trawest. Koszt przebudowy obiektu to 543 tys. zł – mówi Łukasz Kwasiborski, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe.

Obecnie peron w na stacji Lubartów ma 100 metrów. – Chodzi o rozbudowę do długości 200 m – tłumaczy Kwasiborski. – Rozbudowa jest konieczna ze względu na uruchomienie na czas modernizacji linii nr 7 objazdu po linii nr 30 – dodaje.

Zastępcza trasa ma biec kolejową linią nr 30 z Lublina przez Lubartów i Parczew do Łukowa.

– Zadaniem wykonawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie przeprowadzenie robót. Wykonawca tworzy już dokumentację i natychmiast po zakończeniu tego etapu rozpocznie prace budowlane. Wszystkie prace na stacji w Lubartowie zakończą się 30 marca przyszłego roku – wyjaśnia rzecznik.

Pociągi dalekobieżne InterCity z Lublina do Warszawy zaczną jeździć przez Lubartów w połowie przyszłego roku.

– Rozbudowa peronu, to dobra wiadomość dla mieszkańców naszego miasta. Z pewnością skorzystają z tej inwestycji pasażerowie korzystający nie tylko z pociągów dalekobieżnych, ale także z ruchu lokalnego – mówi Janusz Bodziacki, burmistrz Lubartowa. – Z dyrekcją PKP rozmawiałem o pozostawieniu bezpośredniego połączenia z Lubartowa do Warszawy po zakończeniu remontu linii nr 7. Są takie szanse – dodaje burmistrz.

Trasę z Lubartowa do Warszawy pociąg pokona w dwie i pół godziny. Rozkład jazdy nie jest jeszcze znany. Nie wiadomo też jeszcze, ile dziennie będzie połączeń ze stolicą.

Z Lublina do Warszawy w 1,5 godziny

Modernizacja torów na linii nr 7 planowana jest na lata 2017-20. Ma skutkować skróceniem do 90 minut podróży z Lublina do Warszawy dzięki zwiększeniu do 160 km/h maksymalnej prędkości, którą będą mogły rozwijać składy pasażerskie.

W samym Lublinie powstanie dodatkowy przystanek kolejowy Lublin Zachód – obok os. Poręba. Na czas remontu pociągi do stolicy pojadą trasa zastępczą. Ma ona biec kolejową linią nr 30 z Lublina przez Lubartów i Parczew do Łukowa.