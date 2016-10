Znów przyjmują śmieci na składowisku w Rokitnie

Obsługujące głównie Lublin wysypisko 20 września przestało przyjmować odpady ze względu na zapełnienie drugiej niecki. Decyzja starosty lubartowskiego umożliwiająca wyższe składowanie odpadów w tej niecce, została zaskarżona przez okolicznych mieszkańców do wojewody. Przez ponad dwa tygodnie śmieciarki były odsyłane na inne wysypiska. Docelowym rozwiązaniem problemu ma być otwarcie III niecki wysypiska, która powinna być gotowa w 2018 r. Do tego czasu odpady miałyby być piętrzone wyżej, niż to pierwotnie planowano.