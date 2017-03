Muzyk: Czasem mieszkańcy Lublina nie dostrzegają piękna miasta

• Skąd pomysł na niezwykły film o Lublinie z muzyką na żywo?

– Jestem stąd. Pomysł nie jest oryginalny, bo to film. Jego dramaturgia zrodziła się w mojej głowie, a ja nie jestem filmowcem. Jestem pianistą. Podtytuł „Harmonie miasta” współgra z muzyką. Napisałem ją specjalnie do filmu i będę ją grał na żywo. Będę taperem, który nie będzie swoją grą komentował zjawisk pokazanych w filmie. Raczej klimaty i emocje.

• Co zobaczymy na filmie?

– Obrazy, na których uchwycony jest Lublin. I relacje ludzi, z którymi się spotykaliśmy, robiliśmy wywiady. Z wszystkich zdjęć i słów, które usłyszeliśmy – wybraliśmy emocje i taką prawdę, która jest najbliższa naszemu sercu. W czasie pracy szybko wytworzył się między nami wspólny mianownik. Nie tak dawno, przy pracy zapinającej projekt zobaczyliśmy, że często mówimy dokładnie to samo w tym samym momencie, że staliśmy się takim chórem.

• O czym to świadczy?

– O tym, że dotarliśmy do tej samej wrażliwości, z której korzystamy w tym filmie. Chciałem, żeby pozostałe osoby pracujące nad filmem nie znały miasta. Patrzyły na Lublin świeżym spojrzeniem. Podczas pracy okazało się, że ja, mieszkaniec Lublina, pewne miejsca widziałem po raz pierwszy. Okazało się, że ja tego miasta do końca też nie znam. Bardzo ważnym miejscem dla filmu był dach hotelu Victoria. Tu powstały ukochane time-lapse, spędziliśmy tu masę czasu, włącznie z polowaniami na wielkie pełnie księżyca.

• Coś pana szczególnie uderzyło?

– Może to, że sami mieszkańcy Lublina czasem nie dostrzegają jego piękna. Tak jak napisałem do programu, życzyłbym sobie, by słuchając i oglądając „Kocham, Lublin, Szanuję” widzowie na nowo odnaleźli w sobie empatię i miłość do swojego miasta…

Bartek Wąsik, Kocham, Lublin, Szanuję. Harmonie miasta. Muzyka: Bartek Wąsik, realizacja zdjęć Agata Grzybowska, reżyseria dźwięku Robert Migas. Premiera 11 marca 2017, Teatr Stary w Lublinie. Najbliższe spektakle: 13–15 marca, g. 19.