Z Lublina do Tokio. "Japonia i życie w tym mieście to niekończąca się historia"

W rozmowie Japończycy zwracają się do siebie bardzo uprzejmie. Język japoński zawiera zwroty na kilku poziomach grzeczności. Pierwszym słowem jakiego nauczyłam się i którego najczęściej używam to „sumimasen”, co oznacza „przepraszam”.



Rozmowa z Barbarą Sobiczewską z Lublina, która mieszka i pracuje w Tokio.

• Jak się mieszka w Tokio? – Dla mnie Japonia i życie w Tokio to niekończąca się historia - jest naprawdę wiele rzeczy, o których mogłabym powiedzieć i którymi chciałabym się podzielić. To kraj bardzo rozwinięty, ale czuje się tu też bardzo duży szacunek wobec dawnej kultury i tradycji japońskiej. Chodząc po ulicach Tokio między wysokimi, nowoczesnymi budynkami można znaleźć stare, drewniane świątynie, a w tłumie trudno nie zauważyć kobiet, zwykle starszych, ubranych w kimona, w zależności od pory roku w wersji letniej lub zimowej. Z drugiej strony można spotkać osoby młode, np. fanów mangi, którzy również wyróżniają się z tłumu ze względu na styl, ubiór i makijaż. Tokio jest kilkunastomilionową metropolią. Wszystko jest tu bardzo dobrze zorganizowane i dostosowane do tego, aby każdemu żyło się wygodnie. Komunikacja w Japonii jest jedną z najlepiej rozwiniętych na świecie. Dzięki temu poruszanie się po kraju i stolicy, przyznaję - oprócz godzin porannych - jest samą przyjemnością. Mini markety tzw. konbini znajdują się prawie na każdej ulicy i są otwarte całą dobę. Można tam kupić prawie wszystko, od podstawowych rzeczy do domu, po już gotowe jedzenie, nawet ugotowane jajka na twardo! Można też opłacić rachunki czy wydrukować dokumenty i zdjęcia. Wszędzie są też automaty, tzw. vending machine, gdzie można kupić wodę, soki, kawę czy herbatę, na ciepło lub na zimno.