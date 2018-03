14-latka uciekła z lekcji i nie wróciła do domu

Policjanci szukają zaginionej 14-letniej Patrycji Ruty. Dziewczyna we wtorek wyszła ze szkoły i do chwili obecnej nie powróciła i nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Patrycja Ruta z Bełżyc to córka Karola i Katarzyny. Ma 14 lat. We wtorek około godz. 12.00 uciekła z lekcji i do chwili obecnej nie powróciła, ani też nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Początkowo najbliżsi prowadzili poszukiwania na własną rękę. około godz. 22:00 zgłosili się na komisariat.

Jeśli ktoś wie gdzie może być Patrycja jest proszony o kontakt z dyżurnym Komisariatu Policji w Bełżycach pod nr tel.: (81) 516-13-10 lub 997.

Rysopis:

Wzrost 156 - 158 cm. Ma szczupłą budowę ciała i ciemne długie proste włosy

W dniu zaginięcia była ubrana czerwoną pikowaną kurtkę, czarne spodnie „rurki” i czarne buty sportowe. Miała przy sobie blado-różowy plecak