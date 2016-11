15 szpitali w Lubelskiem dostanie sprzęt od WOŚP. Do których placówek trafi?

Rezonans magnetyczny o wartości ponad 6 mln zł, który od fundacji Jerzego Owsiaka otrzymał we wrześniu Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, to jedno z najnowocześniejszych tego typu urządzeń w Polsce (fot. Dorota Awiorko)

Tym razem WOŚP chce kupić i przekazać oddziałom dziecięcym m.in. łóżka szpitalne, aparaty USG i EKG, lokalizatory naczyń krwionośnych i kardiomonitory. Szpitale dostaną też holtery ABPM i EKG kardiomonitory, pulsoksymetry oraz pompy strzykawkowe i objętościowe.

Oferenci mają czas do 3 listopada na złożenie propozycji. Na ich podstawie, w dniach 21–24 listopada, odbędą się negocjacje. – Dzięki negocjacjom z oferentami możemy kupić najlepszy sprzęt za możliwie najniższą cenę. Realizacja umów trwa zazwyczaj nie mniej niż 3 miesiące – mówi Krzysztof Dobies, rzecznik WOŚP. – W związku z tym sprzęt prawdopodobnie trafi do szpitali w pierwszym kwartale przyszłego roku. Wszystko zależy do tego, jak długo potrwają formalności. Najczęściej sprzęt kupowany przez WOŚP trzeba też pod to zamówienie wyprodukować.

Specjalistyczne urządzenia trafią m.in. do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. – Orkiestra pomaga nam od 1996 roku. Dotychczas dostaliśmy ponad 290 sztuk różnorodnego sprzętu o wartości około 13 milionów złotych. W tym momencie pracuje on praktycznie we wszystkich oddziałach – mówi Agnieszka Osińska, rzecznik USD. – To ogromne wsparcie, bo dostaliśmy między innymi radiator, aparaty USG, „sztuczne nerki”, tomograf, a także rezonans magnetyczny. W ostatnim czasie została także bardzo dobrze wyposażona pracownia cytogenetyczna.

Rezonans magnetyczny o wartości ponad 6 mln zł, który został przekazany szpitalowi dziecięcemu pod koniec września tego roku, to jedno z najnowocześniejszych tego typu urządzeń w Polsce. Dzięki niemu lekarze mogą na miejscu wykonywać pełny profil badań, m.in. pediatrycznych, układu nerwowego, ortopedycznych.

Otworzenie pracowni rezonansu magnetycznego to także jeden z etapów tworzenia Centrum Urazowego dla Dzieci. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie jest jedną z 12 placówek w Polsce, w których powstają takie centra. Chodzi o to, żeby szpitale były gotowe do przyjęcia dziecka po ciężkim urazie i zapewniły pomoc różnych specjalistów w jednym miejscu.

Do oddziału dziecięcego w szpitalu w Świdniku trafią m.in. aparat EKG, lokalizator naczyń krwionośnych, kardiomonitor. – Jesteśmy bardzo wdzięczni za każdą pomoc WOŚP, bo taki sprzęt znacznie zwiększa nasze możliwości diagnostyczne. Jest to duże odciążenie dla budżetu szpitala – mówi Jacek Kamiński, dyrektor SP ZOZ w Świdniku. – Do tej pory dzięki orkiestrze sprzęt trafił m.in. do oddziałów noworodkowego i dziecięcego.