1,5 tys. nauczycieli z Lubelskiego protestowało w Warszawie. "Nadzieja umiera ostatnia"

„Zalewska wygaś się sama”, „Jesteśmy za ewolucją, nie za egzekucją”, „Nasze dzieci to nie króliki doświadczalne” – transparenty z takimi hasłami nieśli ze sobą uczestnicy sobotniej manifestacji przed sejmem. Z naszego województwa protestować do Warszawy pojechało ok. 1500 nauczycieli i rodziców