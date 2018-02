15 tysięcy legalnych cudzoziemców w Lubelskiem

Do najliczniejszych grup cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt zarejestrowane w województwie lubelskim należą obywatele: Ukrainy – 9,3 tys. osób, Białorusi – 1,3 tys. oraz Bułgarii – 0,4 tys. Największy wzrost dotyczy obywateli Ukrainy – o ok. 7 tys. osób od 2015 r.

Około 54 proc. cudzoziemców w województwie lubelskim posiadających zezwolenia na pobyt to osoby w przedziale wiekowym 20–39 lat, a ok. 26 proc. w przedziale 40–59 lat. Przeważają mężczyźni – 9 tys. osób (60 proc.), w porównaniu do 6 tys. kobiet. Wśród najpopularniejszych typów zezwoleń dominują: zezwolenia na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) – 49 proc. oraz pobyt stały – 37 proc.

Decyzje w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców wydają urzędy wojewódzkie. W całej Polsce ważne zezwolenia na pobyt posiada obecnie 329 tys. cudzoziemców. Najwięcej z nich przebywa w województwie mazowieckim, gdzie swój pobyt zarejestrowało ok. 106 tys. osób. Kolejnymi najpopularniejszymi regionami wśród obcokrajowców są województwa: małopolskie (31 tys. osób), dolnośląskie (31 tys.) oraz wielkopolskie (21 tys.).

Aktualne dane dot. imigracji do Polski można śledzić na portalu migracje.gov.pl.