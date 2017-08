500+ w Lubelskiem. Dlaczego nie ma znacznego wzrostu urodzin? Wicewojewoda odpowiada

Gmitruczuk prognozuje: – Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 r., dlatego dopiero na początku tego roku zaczęły się rodzić dzieci poczęte po tym terminie. W kolejnych statystykach i na Lubelszczyźnie odnotujemy znaczny wzrost liczby narodzin związany z efektem 500 plus.

GUS oszacował, że w 2016 r. przyszło w Polsce na świat 385 tys. dzieci. To o 4 proc. więcej niż rok wcześniej. Wzrost liczby urodzin był najbardziej widoczny pod koniec roku, czyli wtedy, gdy na świat zaczęły przychodzić dzieci poczęte po tym, gdy wiadomo już było, że program Rodzina 500 Plus wejdzie w życie.

I tak w listopadzie i grudniu przyszło na świat o 18–20 proc. więcej maluchów niż rok wcześniej. Inaczej jest jednak na Lubelszczyźnie, gdzie w ubiegłym roku liczba urodzeń spadła o 0,2 procent (w sumie odnotowano 19,6 tys. urodzeń).

– Z miesiąca na miesiąc statystyka pokaże najprawdopodobniej zmiany na plus – uważa Gmitruczuk i dodaje, że będzie to efekt 500 plus.

Trwa właśnie nabór do nowej edycji programu. Na Lubelszczyźnie do poniedziałku złożono 63049 wniosków, czyli ok. 42 proc. wszystkich prognozowanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki. Blisko 20 proc. z tej liczby to wnioski złożone drogą elektroniczną.

– Osoby składające wnioski w ten sposób najczęściej wybierają bankowość elektroniczną. Już blisko 30 banków wprowadziło bowiem taką możliwość – dodaje Mariusz Kidaj, zastępca dyrektora wydziału polityki społecznej LUW.

Największe zainteresowanie wnioskami elektronicznymi odnotowano w dużych miastach. – W Lublinie to 48 proc. ze wszystkich złożonych ponad 10 tys. wniosków – wylicza Albin Mazurek, dyrektor wydziału polityki społecznej LUW.

Większą niż średnią wojewódzką odnotowano także w Chełmie (23,4 proc. z 1886 wniosków), Zamościu (22,2, proc. z 1979), ale już w Białej Podlaskiej w formie elektronicznej wpłynęło zaledwie 12 proc. z 1655 wniosków.

– W siedzibie MOPR przy ul. Zemborzyckiej średnio składanych jest ponad 200 wniosków dziennie – mówi Magdalena Suduł, rzecznik prasowa lubelskiego MOPR. – W Biurach Obsługi Mieszkańców jest luźniej.

– W województwie lubelskim z programu 500 plus skorzystało dotychczas ponad 152 tys. rodzin pobierając świadczenia na 241 tys. dzieci – podkreśla Gmitruczuk. – W liczbie tej znajduje się ponad 104 tys. tzw. pierwszych dzieci. Lubelszczyzna jest regionem, w którym w skali kraju pobieranych jest najwięcej świadczeń na pierwsze dziecko. Wszystkie dane wskazują, że dzięki temu znacznie zmniejszył się poziom ubóstwa. O 10 proc. spadła na przykład liczba zasiłków wypłacanych z pomocy społecznej.