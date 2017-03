60 mln zł na drogi gminne i powiatowe. Gdzie będzie remont?

– To podobna kwota, co w ubiegłym roku – podkreśla wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. – Jeśli będziemy mieli oszczędności poprzetargowe, to dofinansowania otrzymają też projekty z listy rezerwowej. Niestety, otrzymujemy informacje, że w tym roku ceny oferowane przez wykonawców są wyższe niż przed rokiem.

Wczoraj wojewoda wręczył umowy o przekazaniu dotacji przedstawicielom 15 powiatów i 40 gmin. – Można powiedzieć, że weźmiemy pełną pulę. Złożyliśmy dwa oba wnioski i na obie inwestycje dostaniemy pieniądze – mówi Dariusz Kołodziejczyk, starosta świdnicki. Jego powiat otrzymał blisko 2,2 mln zł na przebudowę niespełna czterokilometrowego odcinka Minkowice-Wierzchowiska i ponad trzykilometrowego fragmentu trasy z Biskupic do Trawnik.

Po raz pierwszy dotację z rządowego programu otrzyma gmina Wąwolnica. 821 tys. zł zostanie przeznaczone na dofinansowanie przebudowy dwukilometrowego odcinka drogi w miejscowości Zawada.

– To bardzo ważna droga dla mieszkańców. Od wielu lat wymaga gruntownego remontu, do tej pory była tylko doraźnie łatana – przyznaje wójt Marcin Łaguna.