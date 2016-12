Ponad 670 mln zł na przebudowę dróg wojewódzkich w Lubelskiem

Wczoraj marszałek województwa Sławomir Sosnowski podpisał decyzję o dofinansowaniu ostatnich dwóch z tych 6 inwestycji. – Pierwsza to blisko 35 kilometrów drogi 815 z Wisznic do Lubartowa. Kolejny odcinek skierowany do przebudowy to fragment drogi 837 o długości ponad 16 kilometrów, od Nielisza do Sitańca – mówi Sosnowski.

Dwie przebudowy są już realizowane. – Chodzi o 17-kilometrowy fragment drogi 835 na odcinki od Piotrkowa do Wysokiego. Ten odcinek ma zostać wyremontowany do końca października przyszłego roku. Warto dodać, że w I kwartale przyszłego roku złożymy wniosek o decyzję ZRID (zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej – dop. red) na fragment od Lublina do Piotrkowa. W przyszłym roku zaczniemy także remont tej drogi od Biłgoraja do granicy z województwem podkarpackim – dodaje Andrzej Gwozda, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich.

– Z władzami województwa podkarpackiego uzgodniliśmy, że również droga 835 po ich stronie będzie w przyszłym roku odnowiona – dodaje marszałek Sosnowski.

Kolejna inwestycja, która już jest realizowana, to ponad 14-kilometrowy odcinek drogi Małochwiej Duży–Wojsławice–Teratyn. Ten odcinek ma być ukończony do 14 października przyszłego roku.

Natomiast dwie kolejne inwestycje są w procedurze przetargowej. Chodzi o rozbudowę 14 kilometrów drogi 814 na odcinku Niewęgłosz–skrzyżowanie z drogą 815. Drugi ważny fragment czekający na wyłonienie wykonawcy to 17 kilometrów drogi 829 z Łęcznej do Biskupic. – Ten odcinek jest w najgorszym stanie. Dziury, wąsko, brak poboczy. Od lat monitowaliśmy o remont tej drogi – mówi Andrzej Dyczewski, mieszkaniec gminy Milejów.

W sumie przebudowa 115 kilometrów dróg pochłonie 670 milionów złotych. – Są to zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. Unia dołoży nam blisko 570 milionów złotych. Reszta to wkład własny województwa – dodaje marszałek Sosnowski.

– Po remoncie drogi będą miały 7 metrów szerokości i status głównych. Zbudujemy też infrastrukturę – chodniki czy zatoki autobusowe – dodaje dyrektor Gwozda.

W tej perspektywie RPO zarząd województwa zapowiada kolejne remonty dróg. A warto przypomnieć, że ZDW Lublin gospodaruje na 2700 km dróg. Tylko 30 proc. z nich jest w dobrym stanie.