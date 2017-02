Budowa S17 do Warszawy. Złożone wnioski na dwa odcinki w woj. mazowieckim

– Decyzja ZRID wskaże nie tylko teren, na którym będą zrealizowane roboty związane z budową drogi ekspresowej. Stwierdzi również przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy oraz zatwierdzi podział nieruchomości pod ten pas – mówi Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału GDDKiA.

Na kolejny odcinek S17 od Warszawy w kierunku Lublina, czyli od końca obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy Garwolina (dł. 13 km) trwa kompletowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku do wojewody mazowieckiego o wydanie decyzji ZRID. W przypadku odcinków od Garwolina do końca przyszłej obwodnicy Gończyc (ponad 12 km) i kolejnego do granicy z woj. Lubelskim (ok. 13 km) – trwa procedura wydawania decyzji ZRID.

Na lubelskim odcinku S17 zaawansowanie prac jest większe. Lubelski Urząd Wojewódzki już rozpatruje wniosek o wydanie ZRID na odcinek od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do węzła Skrudki (wraz z węzłem) o długości ok. 20,2 km.

Na ostatni odcinek S17, czyli od węzła Skrudki do istniejącego już węzła Kurów Zachód (długość 13,2 km) wojewoda już wydał taką decyzję ZRID. Warto też zaznaczyć, że leśnicy już rozpoczęli wycinkę drzew na swoich parcelach przyległych do przyszłej S17.