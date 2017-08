Burza nad woj. lubelskim. W Łodzi połamane drzewa i przygniecione auta

Burza przeszła już nad Łodzią i Warszawą. W całej Polsce strażacy interweniowali już ponad 600 razy. Około 180 tysięcy odbiorców jest bez prądu. W Łodzi wiatr łamał drzewa, które uszkodzilły wiele samochodów.

W Warszawie burza nie była już tak silna, jak w Łodzi. W tej chwili front burzowy zbliża się w kierunku woj. lubelskiego. Burza prawdopodobnie nie przejdzie nad Lublinem. Zagrzmi za to w Białej Podlaskiej i okolicach.

Ostrzeżenia IMGW:

Burze z gradem:

Obszar: Województwo lubelskie

Ważność: od 2017-08-10 07:30:00 do 2017-08-11 07:30:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu. Obowiązują: Do godz.19:00 dnia 12.08.2017 OSTRZEŻENIE nr 46 na UPAŁ/3 wydane o godz.13:29 dnia 08.08.2017.

Czas wydania: 2017-08-09 14:01:00

Synoptyk: Katarzyna Ścisłowska

Upał:

W czwartek w dzień temperatura maksymalna wyniesie od 32 st. C do 35 st. Natomiast w nocy z czwartku na piątek termometry wskażą od 18 st. C do 20 st. W piątek temperatura w ciągu dnia wyniesie od 28 st.C na zachodzie do 30 st. C na krańcach wschodnich. Ostrzeżenie jest aktualne do soboty do godz. 19.00.