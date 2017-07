Burze z gradem. IMGW ostrzega

Ostrzeżenie wydano o godz. 8:45. Obowiązuje od godz. 14 do 23.

- Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 40 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad - informuje Michał Ogrodnik, dyżurny synoptyk IMGW.

Burze będą się przemieszczać od ok. godz. 14 z zachodu województwa na wschód. Najsilniejsze zjawiska prognozowane są w centrum i na południu regionu.