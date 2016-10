Co rosło na polu Henryka Smolarza? "Nie mam sobie nic do zarzucenia"

Po naszym artykule Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wszczęła postępowanie stwierdzające nieważność decyzji o przyznaniu dopłat bezpośrednich byłemu posłowi Polskiego Stronnictwa Ludowego Henrykowi Smolarzowi. Do czwartku polityk PSL ma czas, aby zapoznać się z dokumentami i wnieść nowe dowody.

– Pan Henryk Smolarz został powiadomiony o tym, że wszczęliśmy takie postępowanie i to pismo odebrał – informuje Krzysztof Gałaszkiewicz, dyrektor lubelskiego oddziału ARiMR. – Jeszcze nie ustosunkował się do tej sprawy. Nie wniósł też nowych dowodów. Może to zrobić do 6 października.