Coraz mniej mieszkańców w Lubelskiem. "Zniknęło" 7,5 tys. osób

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące liczby ludności województwa lubelskiego. W połowie 2016 roku w regionie mieszkało 2,135 mln osób. To o ponad 7,5 tysiąca osób mniej niż przed rokiem. Mieszkańców ubyło we wszystkich powiatach, poza lubelskim, gdzie zanotowany został wzrost (o 900 osób). To efekt przeprowadzki, przede wszystkim mieszkańców Lublina, do ościennych gmin. Najszybciej wyludniały się powiaty: hrubieszowski, krasnostawski, tomaszowski i opolski. W miastach na prawach powiatu najgorzej pod tym względem wypadł Chełm. Procentowo najmniejsze ubytki zanotowały Biała Podlaska i Lublin, w środku tej stawki znalazł się Zamość.

Równie niepokojącym zjawiskiem jak wyludnianie się naszego województwa jest także jego starzenie się. Co roku przybywa osób w wieku powyżej 65 lat. W ciągu tego ostatniego ich liczba wrosła o ponad 10 tysięcy, przy spadającej liczbie dzieci do lat 14, czy osób w wieku 15-64. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii średnia wieku mieszkańców całego województwa w tym roku przekroczyła czterdziestkę. W ubiegłym statystyczny mieszkaniec Lubelskiego miał 39,6 lat, dzisiaj już 40,1. Zjawisko to obrazuje także inny wskaźnik: ubiegłym roku na sto osób młodych, poniżej 20. roku życia, przypadało 79 osób powyżej 65 lat. Dzisiaj są to już 83 osoby.

Tradycyjnie dość słabo wyglądają dane dotyczące urbanizacji. Pod względem liczby mieszkańców z miast, województwo lubelskie zajmuje 14. miejsce (na 16) w kraju. Inaczej niż w pozostałej części kraju większość z nas to mieszkańcy wsi (53,6 proc.). Najbardziej zurbanizowanymi obszarami są powiaty świdnicki, puławski i rycki. Największym miastem i tutaj nie ma niespodzianki, pozostaje Lublin, w którym w czerwcu tego roku mieszkało niewiele ponad 340 tys. osób. Drugi pod tym względem jest Zamość (64,6 tys.), trzeci Chełm (63,9 tys.), czwarte miejsce niezmiennie należy do Białej Podlaskiej zamieszkiwanej przez 57,3 tys. osób.

Największym miastem bez prawa powiatu pozostają Puławy, w których żyje około 48 tys. osób.