Coraz więcej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Głusk

Gmina Głusk (powiat lubelski) rozbuduje sieć kanalizacji sanitarnej. Jeśli samorząd uzyska unijne dofinansowanie na wszystkie zaplanowane inwestycje w tym zakresie do 2020 roku, sieć obejmie około 50 procent mieszkańców.

Gmina Głusk złożyła dwa wnioski o dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

– Pierwszy wniosek dotyczy budowy 21 km sieci kanalizacji w Abramowiczach Prywatnych – ok. 10 km i Kalinówce – ok. 11 km – wylicza Łukasz Wójtowicz, prezes Gminnego Zakładu Komunalnego Głusk. – Wartość przedprzetargowa tego projektu wynosi nieco ponad 14,9 mln zł. Projekt będziemy realizować do 2019 roku.

Urząd otrzymał już na tę inwestycję dofinansowanie w wysokości ponad 7,7 mln zł. – W tej chwili na jedno zadanie, dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej w Abramowiczach Prywatnych, przetarg został już rozstrzygnięty – dodaje Wójtowicz. – Pod koniec tygodnia zawrzemy umowę z wykonawcą. Wtedy też będziemy ustalać harmonogram prac, które rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Zakres zaplanowanych prac obejmuje roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty montażowe, kolizje, przewierty, jak też roboty nawierzchniowe dla sieci kanalizacyjnej.

Gmina Głusk stara się również o unijne dofinansowanie z tego samego programu do drugiego projektu, który dotyczy także budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mętów i Głuszczyzna. W sumie gmina chce wykonać blisko 30 km sieci.

Wartość tego projektu wynosi ok. 16,5 mln zł, zaś dofinansowanie ok. 11,5 mln zł. – Wniosek został już złożony. Jest w trakcie oceny – dodaje prezes Wójtowicz.

Jeśli samorząd otrzyma dofinansowanie, prace rozpoczęłyby się w przyszłym roku, a zakończyły w 2020 r.