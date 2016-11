DK19: Dwie osoby ranne w wypadku w Strzeszkowicach Dużych

Do wypadku na drodze krajowej nr 19 doszło dzisiaj około godz. 6.30. – Kierujący oplem astrą na skrzyżowaniu w miejscowości Strzeszkowice Duże nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu pojazdem ciężarowym, który jechał od strony Kraśnika w kierunku Lublina – relacjonuje wstępne ustalenia policjantów st. sierż. Kamil Karbowniczek z KWP w Lublinie.

Doszło do zderzenia samochodów. – Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala – kierowca opla do szpitala w Lublinie, zaś pasażerka z samochodu osobowego do szpitala w Bełżycach - dodaje st. sierż Karbowniczek.

Kierowcy byli trzeźwi.

Ruch na krajowej „19” odbywa się już normalnie.