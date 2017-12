Żadnych grudniowych benefitów nie otrzymają pracownicy lubelskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie mogą na nie liczyć także pracownicy MOPR-u. – Nie są przewidywane żadne dodatkowe gratyfikacje i bonusy świąteczne – przyznaje Magdalena Suduł, rzecznik prasowa lubelskiego MOPR i dodaje, że do końca marca przyszłego roku pracownikom zostanie wypłacona trzynasta pensja za rok 2017.

Na prezenty nie mogą liczyć także nauczyciele. – O ich przyznaniu decydują dyrektorzy poszczególnych szkół, ale takie wypłaty to sporadyczne przypadki – mówi Piotr Burek, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta w Lublinie.

Pracownicy UMCS (uczelnia zatrudnia 2901 osób) mogą za to liczyć nie tylko na tradycyjne trzynastki wypłacane na początku roku. Przed świętami mogli także składać wnioski o dodatkowe wsparcie materialne, którego wysokość uzależniona jest od zarobków. Osoby zarabiające poniżej 2,5 tys. miesięcznie dostały po 1150 tys. Pracownicy, których wynagrodzenie mieści się w przedziale 2,5–3 tys. zł otrzymali po 750 zł, a dodatek dla zarabiających powyżej 3 tys. wyniósł 350 zł. – Dodatkowo, na przełomie września i października emerytowani pracownicy i renciści otrzymali talony na kwotę od 250 do 850 zł brutto, w zależności od dochodów – dodaje Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS.

Gotówkę otrzymają wkrótce pracownicy puławskich Azotów. Jakie to będą kwoty? Tego kierownictwo firmy nie zdradza. – Będą również paczki ze słodyczami dla dzieci pracowników oraz wydarzenia okolicznościowe – informuje Joanna Puškar z Departamentu Korporacyjnego Komunikacji Grupy Azoty.

Pracownicy Bogdanki otrzymują tzw. Barbórki i czternastki. Ich związki zawodowe przygotowują też paczki świąteczne dla dzieci.

Skorzystają też handlowcy. Pracownicy Biedronki co roku otrzymują dodatkowy pakiet świąteczny. – W tym roku to ok. 130 tys. paczek dla pracowników i ich dzieci. Pakiet świąteczny zostanie wzbogacony, w zależności od dochodu, który przypada na członka rodziny, o zasilenie karty przedpłaconej do wykorzystania w sklepach Biedronka i drogeriach Hebe – informuje biuro prasowe sieci.

Nie powinni narzekać też pracownicy Lidla. – Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia na same bony, prezenty dla dzieci pracowników i upominki świąteczne wydamy w tym roku ponad 7 milionów złotych – mówi Anna Durzyńska, dyrektor personalny Lidl Polska.