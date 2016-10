Drogi krajowe. Patrz na znaki przy cmentarzach

Od poniedziałku do 11 listopada obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzach zlokalizowanych w sąsiedztwie dróg krajowych. Warto patrzeć na znaki, by uniknąć mandatu.

W celu ułatwienia przejazdu i zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym groby bliskich, ustawiono dodatkowe znaki informujące o pobliskim cmentarzu oraz zakazie zatrzymywania się na wyznaczonym odcinku. Ustawiono także znaki informujące o zakazie handlu w obrębie pasa drogowego w sąsiedztwie cmentarzy – tłumaczy Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy GDDKiA w Lublinie.

Kierowcy ciężarówek muszą także pamiętać o zakazie ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. 31 października ten zakaz obowiązuje od godziny 18 do godziny 22, 1 listopada od 8 do 22, 10 listopada od 18 do 22, a 11 listopada od 8 do 22.