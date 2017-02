Dwa nowe lubelskie produkty tradycyjne na liście. Nie ma to jak babka z jabłkiem

Zawijoki janowickie i kotlety rybne z Sugrów – to jedne z ostatnich produktów z naszego regionu, które minister rolnictwa wpisał na ogólnopolską Listę Produktów Tradycyjnych.

We wtorek w Lublinie osoby i firmy, które zarejestrowały swoje produkty na ministerialnej liście w ciągu ostatnich 2 lat, otrzymały „Laury Promocyjne”. To tradycyjne wyróżnienie w formie grawertonów przyznaje marszałek województwa.

W ten sposób uhonorowani zostali producenci w sumie 50 dań i potraw z województwa lubelskiego. Wśród nich znalazło się Koło Gospodyń Wiejskich w Janowicach (powiat puławski). – Zawijoki janowickie są przygotowywane na bazie kapusty kiszonej i kaszy jaglanej – wyjaśnia Małgorzata Madejska, przewodnicząca KGW w Janowicach. – Wyglądają i smakują podobnie jak gołąbki.

Mają kapuściano-jaglany farsz, który jest doprawiony do smaku cebulą i przyprawami. Zawija się je w liście kapusty i gotuje do miękkości. – Później odsmaża się na oleju – dodaje Madejska, która przepis na zawijoki janowickie odnalazła w startym zeszycie, który należał do jej babci. – Zawijoki były podawane jako potrawa wigilijna, ale też i codzienna.

Lista Produktów Tradycyjnych służy przede wszystkim ocaleniu od zapomnienia i promocji produktów tradycyjnych. – To, że produkty są na takiej liście jest dobrze postrzegane przez klientów. Wzrasta prestiż, większe jest też zainteresowanie – przyznaje Tomasz Machoń, właściciel „Cukierni Staropolskiej” w Lublinie, który również znalazł się wśród wyróżnionych we wtorek „Laurem Promocyjnym”. – Na liście mamy kilka swoich produktów, w tym praliny i babkę z jabłkiem.

Na liście liczącej ponad 1600 tradycyjnych dań i potraw z całej Polski, z województwa lubelskiego pochodzi 176. Wynik ten daje naszemu regionowi trzecie miejsce w kraju.

Grawerony zostały wręczone we wtorek podczas konferencji dotyczącej produktów regionalnych i tradycyjnych. Konferencja odbywała się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.