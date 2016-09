Dwie naklejki mogą kogoś uratować. Akcja "Opolskie pudełko życia"

– Celem akcji jest usprawnienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat oraz do dzieci i ludzi młodych cierpiących na przewlekłe choroby, a także wszystkich osób niepełnosprawnych – mówi Jadwiga Adamczyk, przewodniczącej Rady Seniorów w Opolu Lubelskim.

Idea jest prosta. – Wystarczy wziąć pudełeczko (choćby umyte po margarynie) i do środka włożyć dwie ankiety. W pierwszej są informacje o wszystkich chorobach, uczuleniach, zażywanych lekach czy rozruszniku serca. Tę ankietę wypełnia lekarz. Druga zawiera informacje, kogo zawiadomić, co zrobić ze zwierzętami, gdzie oddać klucze do mieszkania – mówi Jadwiga Adamaczyk. – Pudełeczko oznaczone naklejką „Opolskie pudełko życia” wkładamy do lodówki. Druga naklejka ląduje na drzwiach tejże lodówki.

Ratownik udzielający pomocy, wie gdzie szukać pudełka z informacjami, które mogą znacznie ułatwić i skrócić czas udzielenia pomocy – dodaje Jadwiga Adamczyk.

Dlaczego Opole? – Na naszym terenie jest 43 sołectwa. Czas dojazdu karetki jest długi, a takie podstawowe informacje mogą uratować życie osobie potrzebującej – dodaje pani Jadwiga. – Do tej pory z 1,5 tys. wydrukowanych naklejek zostało już niewiele. Szykujemy dodruk – dodaje seniorka. Koszt naklejek wraz z dodrukiem to ok. 1000 zł. W całości pokrywa je Urząd Miasta Opole Lubelskie.

Po wszystkie informacje oraz odbiór ankiet i naklejek można zgłaszać się w każdy poniedziałek o godz. 9 do 11, do pokoju 115 (I piętro ) w Urzędzie Miejskim, w Opolu Lubelskim.