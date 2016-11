Głusk: Wodociąg w każdym domu. Są pieniądze na inwestycję

Chcemy wybudować wodociąg tam, gdzie jeszcze go nie ma oraz zmodernizować sieć niemalże w całej gminie. Kanalizacja deszczowa powstanie w Ćmiłowie i Dominowie. Po ogłoszeniu przez Urząd Marszałkowski w Lublinie listy projektów, które otrzymają wsparcie, mamy 3 miesiące na złożenie pełnej dokumentacji wraz z pozwoleniami na budowę i podpisanie umowy, a wiosną ogłosimy przetarg na wykonanie robót, które są planowane na dwa lata – mówi Jacek Anasiewicz, wójt gminy Głusk.

Wartość tego projektu to prawie 5 milionów złotych. Korzystając z unijnych dotacji samorząd chce również rozbudować kanalizację w Abramowicach Prywatnych i Kalinówce, gdzie powstanie ponad 20 kilometrów sieci. Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko gmina pozyskała 7,5 miliona złotych. Kwota ta może się zmienić w zależności od ostatecznych kosztów inwestycji, ale dofinansowanie może wynieść 63 procent kosztów. Umowa z wykonawcą robót w Abramowicach Prywatnych, gdzie powstanie prawie 8,5 kilometra sieci kanalizacyjnej, jest już podpisana, a przetarg na inwestycję w Kalinówce ma być ogłoszony na przełomie 2016/17 roku. Sieć w Abramowicach Prywatnych ma być gotowa do połowy grudnia przyszłego roku, a 13 kilometrów kanalizacji w Kalinówce powstanie do 2019 roku.

Jeszcze w tym roku Gmina Głusk wybuduje również prawie pół kilometra sieci wodociągowej i około 1 kilometra kanalizacji w Dominowie. Na tę inwestycję samorząd pozyskał środki z PIOŚ i RPO, a termin zakończenia robót jest wyznaczony na 30 grudnia.