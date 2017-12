IMGW: Ostrzeżenie dla woj. lubelskiego

- Od godz. 19 do 7 rano prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 75 km/h z zachodu - informuje Mariusz Cebula, synoptyk IMGW.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska to 70 proc.

Od soboty z powodu wichur doszło do kilkuset awarii energetycznych w całej Polsce. Bez prądu było kilkadziesiąt tysięcy odbiorców, w tym ponad 300 w woj. lubelskim (obecnie w naszym regionie sytuacja została opanowana). Strażacy interweniowali w całym kraju ponad 700 razy.

W niedzielę IMGW wydało ostrzeżenia przed silnym wiatrem w sumie dla 9 województw.