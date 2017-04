Kontener przygniótł mężczyznę. 36-latek trafił do szpitala

Do wypadku doszło około godziny 10 podczas prac remontowych kontenera. 36-latek naprawiał go przy użyciu wózka widłowego. W pewnym momencie pojemnik zsunął się z wideł wózka wprost na mężczyznę. Mężczyzna z podejrzeniem zmiażdżenia kończyn dolnych został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Lublinie.

– Na szczęście obrażenia mężczyzny nie są tak poważne, jak się początkowo wydawało. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku i czekają na opinię biegłego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – mówi aspirant sztabowy Edyta Żur z Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.