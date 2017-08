Która gmina w Lubelskiem jest najbogatsza? Zajęła 25 miejsce w Polsce

To dzięki pieniądzom z Bogdanki Puchaczów należy do najbogatszych gmin

Gmina Puchaczów z 6 980 zł dochodu w przeliczeniu na jednego mieszkańca zajmuje 25 miejsce w Polsce. Najbogatszą gminą pozostaje Kleszczów (woj. łódzkie) – tam kwota ta wynosi aż 47 709 zł.

Wysokie miejsce w rankingu Puchaczów zawdzięcza spółce LW Bogdanka. – Nasz duży dochód na głowę oznacza kilka korzyści dla mieszkańców. Po pierwsze – niskie podatki lokalne. Gmina dopłaca do wody, ścieków, a podatek od nieruchomości jest na najniższym możliwym poziomie – mówi Adam Grzesiuk, wójt gminy Puchaczów. – Po drugie, gmina posiada bardzo dużo terenów uzbrojonych, już pokazanych w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego. U nas praktycznie można budować się od ręki – dodaje wójt.

Dzięki tym terenom Puchaczów przyciąga nowych mieszkańców, na czym zyskuje gminny budżet. – W ciągu 10 lat liczba mieszkańców naszej gminy zwiększyła się o 1,5 tysiąca ludzi. A to oznacza mniejszy dochód na głowę. Na tym nam bardzo zależy, bo płacimy mniejsze „janosikowe”, obliczane od dochodu per capita. I o to nam chodzi – dodaje wójt.

Wójt podkreślił także, że kopalnia gwarantuje stałe, pewne zatrudnienie na lata. – Już niemal pokoleniowe. To jest nasz kolejny atut – podkreśla Grzesiuk.

Z gmin województwa lubelskiego w pierwsze setce rankingu jest jeszcze Zamość (73 pozycja) z kwotą 5648 zł i Kazimierz Dolny (91) – 5 476 zł. Lublin z kwotą 5 380 zł zajmuje 108 lokatę.

W krajowej czołówce są również: gmina wiejska Rewal w woj. zachodniopomorskim, gdzie do gminnej kasy wpłynęło w zeszłym roku 20 082 zł, Krynica Morska w woj. pomorskim (17 849 zł) oraz Rząśnia, gmina wiejska w województwie łódzkim (11 374 zł).

Najbiedniejszą gminą w kraju są Komprachcice (gmina wiejska) w woj. opolskim, gdzie dochody per capita były najniższe (2822 zł).

W zestawieniu GUS wzięto pod uwagę zarówno dochody własne – czyli m.in., wpływy z podatków i opłat oraz udziały w PIT i CIT – ale także subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa, a także środki unijne.

W sprawozdaniu regionalnych izb obrachunkowych (RIO), w którym dokonano analizy budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podkreślono, że w 2016 r. dochody gmin w przeliczeniu na mieszkańca – bez miast na prawach powiatu – wzrosły do poziomu 3 944 zł, czyli o 548 zł.

Z raportu wynika, że wzrost dochodów wystąpił w 93 proc. gmin, a jego dynamika wyraźnie przyspieszyła (z blisko 4 proc. do ok. 16 proc. rok do roku). Według RIO jest to głównie zasługa dotacji celowych na realizację zadania zleconego „Rodzina 500+”.

Kurier PAP