Które szkoły w Lubelskiem dostaną pieniądze na boiska i sale?

Budżet (na całą Polskę, na 300 obiektów – red.) to blisko ćwierć miliarda złotych. Dzięki tym środkom uda nam się stworzyć lub poprawić warunki dla tysięcy uczniów w Polsce – zapowiada Witold Bańka, minister sportu i turystyki.

Blisko 600 tys. zł trafi do Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie. Za te pieniądze wybudowane zostaną dwa boiska wielofunkcyjne, boisko do badmintona, dwa boiska do ringo, 4-torowa bieżnia, skocznia do skoku w dal i siłownia zewnętrzna. Dofinansowanie zostanie wypłacone w dwóch transzach w 2018 i 2019 roku.

Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i I LO w Krasnymstawie powstanie kompleks boisk piłkarskich i wielofunkcyjnych, skocznia w dal oraz rzutnia do pchnięcia kulą. Pierwsza transza (557 300 zł) zostanie wypłacona w przyszłym roku.

Za ponad 300 tys. zł przy Zespole Szkół w Kraśniku stworzone zostanie boisko wielofunkcyjne, skocznia do skoków w dal oraz bieżnia prosta dwutorowa. Blisko 500 tys. zł jeszcze w tym roku trafi na budowę boisk, bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 12 w Lublinie.

Prawie 600 tys. zł dostanie powiat łukowski, gdzie przy Zespołach Szkół w Rolach, Dąbiu, Golaszynie, Świdrach i Strzyżewie wybudowane zostaną boiska. A kwotą ponad 300 tys. zł dofinansowano budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Luchowie Dolnym i placu do ćwiczeń street workout i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Tarnogrodzie.

Najdroższą inwestycją na Lubelszczyźnie będzie budowa sali gimnastycznej i boisk piłkarskich przy Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim. Dofinansowanie to 1,67 mln zł. Po ponad 800 tys. zł przeznaczonych zostało natomiast na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Majdanie Sopockim Pierwszym (gm. Susiec) oraz na budowę boiska wielofunkcyjnego, bieżni okrężnej i prostej, skoczni w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą, które mają powstać przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tomaszowie Lubelskim.

Ponad 470 tys. zł dotacji przeznaczonych zostanie w 2018 r. na budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Mikuszewice i Moniaki (gm. Urzędów). Przy Zespole szkół nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie wybudowane zostaną natomiast trzy boiska o nawierzchni poliuretynowej (wielofunkcyjne, do koszykówki i do siatkówki) oraz bieżnia czterotorowa zakończona skocznią w dal. Dofinansowanie to prawie 400 tys. zł.

SKS

Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na upowszechnianie aktywności fizycznej ponad 170 mln zł. We wszystkich województwach został wdrożony też Program SKS (Szkolny Klub Sportowy), na który zostały przeznaczone 42,65 mln zł. Za te pieniądze uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach sportowych prowadzonych przez nauczycieli wf w szkołach podstawowych i gimnazjach.