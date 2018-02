Kukiz idzie do samorządów, szuka chętnych

Przedstawiciele ruchu chcą wskazać pretendentów do objęcia najważniejszych funkcji we wszystkich miastach prezydenckich w regionie – w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu i Puławach (fot. Wojciech Nieśpiałowski)

W czerwcu ubiegłego roku działacze ruchu Kukiz’15 uruchomili stronę internetową www.samorzadyzkukizem.pl. Za jej pośrednictwem rozpoczęli przyjmowanie zgłoszeń od osób zainteresowanych startem w wyborach do rad gmin, miast i powiatów, sejmików województw oraz na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

– Przez kilka miesięcy zgłosiło się do nas kilkaset osób z województwa lubelskiego. Powinno nam to wystarczyć do obsadzenia pierwszych miejsc, by na tej bazie skonstruować całe listy – mówi Jakub Kulesza, lubelski poseł tego ugrupowania. – Naszym podstawowym celem jest wystartowanie do sejmiku województwa. Ambitniejszym zadaniem, które mam nadzieję uda się nam zrealizować, będzie wystawienie list do wszystkich rad powiatów. Liczymy też, że do osób, które już zgłosiły swój akces do wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, dołączą jeszcze inni chętni i w kilkunastu, może kilkudziesięciu gminach będziemy w stanie zgłosić swoich kandydatów do lokalnych władz.

– Zapraszamy wszystkich. Nie ma szczególnych wymagań. Trzeba być uczciwym, pracowitym i umieć słuchać ludzi. Boimy się wiecznych samorządowców, tak samo jak boimy się wiecznych parlamentarzystów. To jest dobry czas, by wziąć sprawy w swoje ręce i być odpowiedzialnym za swoje miasto, gminę czy powiat – dodaje Jarosław Sachajko, drugi z posłów Kukiz’15 z naszego regionu.

Obaj parlamentarzyści zostali wybrani na pełnomocników ugrupowania do spraw jesiennych wyborów samorządowych w województwie lubelskim. To od nich w głównej mierze będzie zależał kształt list do rad powiatów i gmin. Ale w przypadku kandydatów na radnych wojewódzkich i prezydentów dużych miast, decydujący głos będzie miał Paweł Kukiz.

Przedstawiciele ruchu chcą wskazać pretendentów do objęcia najważniejszych funkcji we wszystkich miastach prezydenckich regionu, czyli w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu i Puławach.

Posłowie Kulesza i Sachajko deklarują dziś, że nie będą startować w wyborach samorządowych.

– Liczę, że uda nam się znaleźć na tyle ciekawych i uczciwych kandydatów, że my jako posłowie będziemy mogli skupić się na pracy parlamentarnej – mówi poseł Kulesza.

Politycy Kukiz’15 zapowiadają, że z oficjalnym ogłoszeniem swoich kandydatów poczekają, aż karty odsłonią największe ugrupowania, czyli Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska.