Lubelskie: Lawinowo rośnie liczba legalnie pracujących cudzoziemców

Na koniec września 2016 roku w ZUS w województwie lubelskim ubezpieczenie emerytalno-rentowe miało 7,7 tys. cudzoziemców.

– Zaledwie w ciągu roku liczba ubezpieczonych obcokrajowców wzrosła do 13,1 tys. osób, czyli aż o 70 proc. Liczba legalnie pracujących w Polsce obcokrajowców jest na pewno jeszcze większa, bo część może pracować na umowę o dzieło, której nie zgłasza się do ZUS – mówi Małgorzata Korba, rzecznik prasowy ZUS w woj. lubelskim.

Wśród cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w lubelskim ZUS dwie trzecie pracuje na umowie o pracę. Co dwudziesty prowadzi własną działalność gospodarczą. Pozostali mają ubezpieczenie z innego tytułu, np. z powodu zatrudnienia na umowie-zlecenie. Jak obliczyła „Rzeczpospolita”, w zeszłym roku mogli oni oddać państwu nawet 3-6 mld złotych, odprowadzając składki na ubezpieczenia społeczne oraz PIT. W pewien sposób dorzucają się więc do kosztów świadczeń wypłacanych niepracującym Polakom.

Wśród obcokrajowców ubezpieczonych w ZUS, większość stanowią obywatele Ukrainy. Te dane mają odniesienie zarówno do woj. lubelskiego, jak do całego kraju. – W Lubelskiem na koniec września było ponad 9,3 tys. ubezpieczonych Ukraińców. Ich liczba w ciągu zaledwie roku wzrosła o prawie 90 proc. Biorąc pod uwagę ciągły wzrost liczby pracowników z Ukrainy w ostatnich latach, możemy przypuszczać, że ten trend w najbliższym czasie utrzyma się – dodaje Małgorzata Korba.

Drudzy w kolejności, jeśli chodzi o liczbę ubezpieczonych w ZUS w woj. lubelskim, są obywatele Białorusi – ok. 2,2 tys. osób na koniec września 2017 r. W Lubelskiem są również jednostkowe zgłoszenia obywateli bardziej egzotycznych państw, np. Filipin, Ghany, Peru, Konga czy Nepalu.

W Polsce aż 440,2 tys. zagranicznych pracowników posiada ubezpieczenie emerytalno-rentowe w ZUS. W tej ogromnej liczbie aż 316,5 tys. to obywatele Ukrainy, a 24 tys. to Białorusini. Coraz większa liczba cudzoziemców pracujących w naszym kraju powoduje, że ministerstwo pracy zamierza ułatwić ich zatrudnianie.