Lubelscy terytorialsi na mobilnej strzelnicy. Jako pierwsi w kraju

Pierwsze strzelanie już dziś na terenie 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej przy ul. Herberta 49 w Lublinie.

Strzelnice tego typu mogą być wykorzystane do nauki oraz doskonalenia umiejętności strzeleckich z broni osobistej, karabinka do kalibru 5,56 mm na zmniejszonych odległościach. Strzelnica zapewnia możliwość zastosowania wielu różnych opcji programów treningowych – np. strzelania z amunicji bojowej do celów stałych i ukazujących się lub broni ze wskaźnikami laserowymi.

Producentem strzelnic są Zakłady Mechaniczne Tarnów SA. Zestaw składa się z trzech kontenerów, które można bez trudu przewozić i w krótkim czasie przygotować do szkolenia strzeleckiego – zajmuje to maks. 5 godz. Ustawienie strzelnicy nie wymaga pozwoleń budowlanych.

Urządzenie trafiło na wyposażenie 21 Batalionu Lekkiej Piechoty w Lublinie, co nie znaczy, że będzie wykorzystywane tylko w tym batalionie. Dodatkowo ze strzelnicy będą mogły korzystać inne rodzaje sił zbrojnych, służb mundurowych Lubelszczyzny, a także organizacje proobronne i stowarzyszenia objęte współpracą i patronatem WOT.