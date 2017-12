Lubelska firma będzie produkować syntetyczną benzynę. "Technologia nowatorska na skalę europejską"

Zaraz po nowym roku rozpocznie działalność innowacyjna linia wytwarzająca syntetyczną benzynę. Zakład pod Bełchatowem należy do lubelskiej firmy Ekobenz.

Paliwo będzie wytwarzane z bioetanolu, czyli alkoholu etylowego otrzymywanego z biomasy lub z biodegradowalnej części odpadów, np. papieru, płyt drewnianych itp. – Technologia jest nowatorska na skalę europejską. Proces wykorzystuje dehydratyzację (odwodnienie – dop. red.) bioetanolu – mówi Mirosław Taras, członek rady nadzorczej firmy Ekobenz.

Dziś koszt produkcji jest wyższy od konwencjonalnej etyliny, ale chodzi o to, że syntetyczną benzynę będzie można mieszać z innymi paliwami. Polskie prawo nakazuje bowiem, by dodawać do nich biokompenenty – do benzyny maksimum 5 proc. bioetanolu, do oleju napędowego – 7 proc. biodiesla.

– Natomiast syntetyczną benzynę Ekobenzu można dolewać nawet do 85 proc. objętości paliwa, bez utraty parametrów silnika – zapewnia Mirosław Taras.

Udziałowcami Ekobenzu są Dariusz Taras, brat Mirosława, oraz lubelskie firmy Zomar i TBV. 15 proc. udziałów należy do rządowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Właściciele Ekobenzu zapewniają, że ich paliwo spełnia wszystkie wymogi stawianie przed benzyną wytwarzaną z ropy naftowej. Dodatkowo zastosowanie syntetycznej benzyny powoduje redukcję emisji dwutlenku węgla.

Produktem Ekobenzu jest zainteresowany przede wszystkim przemysł z zachodniej Europy. Syntetyczną benzyną interesują się także polskie rafinerie – Lotos i Orlen.