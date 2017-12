Lubelskie na samym końcu w zestawieniu województw. GUS podał nowe dane

PKB to wartość wszystkich finalnych dóbr i usług wytworzonych w danym okresie (najczęściej roku), na terytorium danego kraju.

GUS podał właśnie wstępne dane za 2016 rok. W przeliczeniu na mieszkańca Polski wartość PKB w 2016 roku wynosiła średnio ponad 48 tysięcy złotych. Ale różnice między województwami są bardzo widoczne. Tylko 4 województwa mają PKB powyżej średniej krajowej: mazowieckie, wielkopolskie, dolnośląskie, śląskie.

Lubelskie jest na samym końcu. Wartość wyniosła 33 349 zł co daje 68,9 proc. przeciętnej dla kraju. Z drugiej strony tabeli jest mazowieckie z 76 992 zł na głowę (159,2 proc. średniej krajowej).

Dziennikarze gazety.pl przedstawili inne ciekawe dane. Jeśli wg Banku Światowego Polska pod względem PKB była na 53 miejscu na świecie, a lubelskie to 68,9 proc. PKB to można sprawdzić gdzie nasz region znajdował by się na świecie gdyby był osobnym państwem.

Plasujemy się niżej niż Rosja czy Rumunia! Jesteśmy jednak wyżej niż Meksyk, Chiny. Lubelskie znajdowało by się w okolicach Malediwów.