Makieta miasta i autorskie piosenki na 600-lecie Bełżyc

– Chcemy oswoić mieszkańców z historią i zachęcić młodych ludzi do poszukiwań m.in. w archiwach. Po to, aby w miarę możliwości odtworzyć wygląd Bełżyc sprzed 600 lat – mówi Marcin Olszak, zastępca burmistrza Bełżyc.

W 1417 r. król Władysław Jagiełło udzielił Bełżycom przywileju, który pozwolił na założenie miasta. Przygotowania do 600-lecia miasta już trwają.

Miasto ogłosiło dwa konkursy. Jeden z nich dotyczy przygotowania makiety Bełżyc sprzed 600 lat. Konkurs skierowany jest zarówno do osób indywidualnych jak też zespołów – np. szkół czy też uczniów poszczególnych klas, których zadaniem będzie przygotowanie takiej makiety miasta.

„Praca powinna skupić się na charakterystycznych obiektach architektonicznych miasta oraz na uwarunkowaniach przyrodniczych i przestrzennych takich jak np. układ ulic, rzekę oraz zadrzewienie - w odpowiedniej skali” – czytamy w regulaminie.

Materiały, z których zostanie wykonana makieta są dowolne. Jednak dobrze byłoby, aby były to materiały trwałe. Istotne jest zaś „zachowanie kolorów, imitacji materiałów oraz wyglądu makiety z zachowaniem maksymalnej zgodności z dostępną wiedzą historyczną.” Do makiety powinna być dołączona legenda. Minimalna wielkość pracy konkursowej to 1 mkw., zaś maksymalna – 4 mkw.

Prace można dostarczać do Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach do 30 kwietnia 2017 r. wraz z formularzem zgłoszeniowym.

– Mam nadzieję, że prace będą ciekawe i oryginalne, że będą oddawać prawdę historyczną w miarę realnie – dodaje zastępca burmistrza Bełżyc.

Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne.

Rozśpiewane Bełżyce – to kolejny konkurs, tym razem wokalny, ogłoszony przez burmistrza Bełżyc. Adresowany jest zarówno do zespołów wokalnych i duetów, jak też do solistów. Uczestnicy konkursu prezentują dwa utwory. Pierwszy to własne kompozycja do tekstów literackich. Drugi utwór – „o charakterze ludowym” – ma nawiązywać do „czasów kawalerskich” naszych dziadków i pradziadków. Konkurs odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach 28 lutego 2017 roku.