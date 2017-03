Motocyklista zderzył się z ciężarówką. Był pijany

W Poniatowej doszło do zderzenia motocykla i ciężarówki. Kierowca jednośladu był pijany.

Do wypadku doszło w środę ok. 16.30. Motocyklista nie zauważył, że jadąca przed nim ciężarówka sygnalizuje manewr skrętu w lewo i zaczął ją wyprzedzać. Wtedy doszło do zderzenia.