Nauczyciele pikietowali na sesji. Nie chcą wydzierżawiania gospodarstwa przy szkole

Nauczyciele Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli pikietowali podczas sesji Rady Powiatu przeciwko wydzierżawieniu przynależnego do szkoły gospodarstwa rolnego. Podkreślali, że nieprzemyślane zmiany mogą doprowadzić do likwidacji placówki. Radni mają teraz trzy tygodnie do namysłu.