Niższy wiek emerytalny. W woj. lubelskim przybędzie 16 tys. emerytów

Z powodu obniżenia wieku emerytalnego w ostatnim kwartale roku do ZUS w województwie lubelskim może wpłynąć nawet 16 tysięcy dodatkowych wniosków o emeryturę

W województwie lubelskim dodatkowe 16 tysięcy osób uzyska w tym roku prawo do emerytury z powodu obniżenia wieku emerytalnego – informuje Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Od października na świadczenie będą mogły odejść 60-letnie kobiety i 65-letni mężczyźni. ZUS już szykuje się do obsługi zwiększonej liczby wniosków.

Niższy wiek emerytalny

Od 1 października wraca niższy wiek emerytalny. Kobieta będzie mogła przejść na emeryturę w wieku 60 lat (obecnie 65), a mężczyzna – 65 lat (teraz 67). Osoby, które już skończyły ten wiek albo ukończą go przed październikiem, ze złożeniem wniosku o świadczenie muszą poczekać co najmniej do września. Pozostali mogą złożyć wniosek najwcześniej na 30 dni przed ukończeniem wieku emerytalnego.

„Twoja emerytura, Twój wybór”

– Emerytura to prawo, nie obowiązek. Warto pamiętać, że kontynuowanie aktywności zawodowej i odsunięcie w czasie przejścia na świadczenie, się opłaca. Im dłużej zaczekamy z wnioskiem, tym wyższa będzie emerytura – mówi Marta Strus, zastępca dyrektora Oddziału ZUS w Lublinie. Dlatego jeszcze przed wakacjami w ZUS pojawią się doradcy emerytalni, którzy podpowiedzą, ile realnie można skorzystać na dłuższej pracy. W województwie lubelskim będzie dwudziestu sześciu doradców, z tego trzech w Lublinie. Pomogą zweryfikować dokumenty potrzebne do emerytury i przedstawią stan indywidualnego konta w ZUS. Zakład przygotowuje również kalkulator na stronę internetową, w którym będzie można policzyć różne warianty emerytury.

Więcej emerytów w regionie i w Polsce

Z powodu obniżenia wieku emerytalnego w ostatnim kwartale roku do ZUS w województwie lubelskim może wpłynąć nawet 16 tysięcy dodatkowych wniosków o emeryturę. To o 29 proc. więcej w porównaniu do liczby wszystkich wniosków, jakie klienci składają kwartalnie w ZUS.

W skali kraju z obniżenia wieku emerytalnego skorzysta w tym roku 331 tysięcy osób. W kolejnych latach wpływ wniosków związanych z niższym wiekiem będzie stopniowo malał. W całym 2018 roku dodatkowych emerytów może być 148 tysięcy, w 2019 roku – 90 tysięcy, w 2020 roku – 92 tysiące, a w 2021 roku – 54 tysiące. (oprac. red)

