Opole Lubelskie: Ponad 26 mln złotych na wydatki

To w wielu wymiarach budżet historyczny. Wydatki zaplanowane na przyszły rok to ponad 88 mln. Dla porównania jeszcze w 2010 roku budżet gminy po stronie wydatków oscylował wokół kwoty ok. 40 mln zł. To najlepiej świadczy o kondycji gminy, ale także o ambitnych planach samorządu, szczególnie w zakresie inwestycyjnym na rok 2017. Jednocześnie należy zaznaczyć, że jest to budżet stabilny i bezpieczny – komentuje Dariusz Wróbel, burmistrz Opola Lubelskiego.

W przyszłym roku w planach są remonty dróg min. w Starych Komaszycach, Truszkowie, Jankowa–Pomorze. Nową asfalt otrzymają także ulice Kraszewskiego, 25-lecia, Puławska, łącznik pomiędzy ul. Zagrody i Rybacka. Planowana jest także przebudowa ul. Fabrycznej. Zacznie się także przebudowy boiska piłkarskiego przy ul. Kolejowej 17, która potrwa do 2019 roku.

Ciekawym pomysłem jest organizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych. – W budżecie znalazła się także budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta i gminy – dodaje burmistrz.

Przyszłoroczny budżet Opola Lubelskiego ma wynieść 88,3 mln złotych. Suma wszystkich wydatków inwestycyjnych w 2017 to 26 milionów 709 zł.