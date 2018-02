Osobowym wygodniej. Samorząd województwa zamawia 11 pociągów

Pojazdy mają kursować po całym województwie jako pociągi osobowe. Nie będą przypisane do konkretnych tras

W każdym z pociągów musi być co najmniej 95 miejsc siedzących. W przypadku miejsc stojących, których ma być nie mniej niż 120, władze województwa przyjęły, że na jednym metrze kwadratowym zmieszczą się cztery osoby. W pojeździe muszą się też znaleźć co najmniej cztery miejsca do przewozu rowerów. A także jedna toaleta.

Pociągi mają być wyposażone w klimatyzację, nadajniki wi-fi obejmujące swym zasięgiem cały pojazd, system głosowej zapowiedzi przystanków, dostępne dla pasażerów ładowarki USB i miejsce na automat do sprzedaży biletów (jednak bez samego automatu).

Samorząd wymaga też zamontowania w każdym pojeździe po jednym defibrylatorze, systemu liczenia pasażerów, urządzeń lokalizujących pociąg z dokładnością do dwóch metrów, a także ultradźwiękowych urządzeń odstraszających zwierzęta leśne.

Kiedy pojedziemy w takich warunkach? Pierwsze trzy sztuki powinny być dostarczone najpóźniej w połowie grudnia tego roku. Pozostałych osiem pociągów ma trafić do nas najpóźniej w listopadzie przyszłego roku.

Pojazdy mają kursować po całym województwie jako pociągi osobowe. Nie będą przypisane do konkretnych tras. – Mają jeździć tam, gdzie są zelektryfikowane linie – mówi Beata Górka, rzecznik marszałka województwa, który będzie czekać na oferty dostawców do 22 marca. Jeżeli zgłosi się więcej niż jedna firma, to wybierając lepszą ofertę samorząd ma się kierować w 60 proc. ceną, zaś w 40 proc. deklarowanym okresem gwarancji.