Jedni dobrze zarabiają, inni mocno się zadłużają. Majątki burmistrzów z Lubelskiego

Stanisław Bodys (Rejowiec Fabryczny)

Oszczędności: 13 tys. zł

Nieruchomości: dwa mieszkania o pow. 64,8 mkw. (120 tys. zł) i 65,2 mkw. (spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu), gospodarstwo rolne o pow. 1,47 ha (33 tys. zł), działka o pow. 9 a z budynkiem drewnianym (5 tys. zł)

Zarobki: 120 tys. zł

Pojazdy: brak

Zobowiązania: 51 tys. zł pożyczki na cele bieżące

Janusz Bodziacki (Lubartów)

Oszczędności: 24,5 tys. zł

Nieruchomości: dom o pow. 114 mkw. (330 tys. zł), mieszkanie o pow. 63,4 mkw. (200 tys. zł), działka pod domem o pow. 0,1 ha (20 tys. zł), garaż o pow. 20,6 mkw. (21 tys. zł)

Zarobki: 139,4 tys. zł

Pojazdy: honda accord (2010)

Zobowiązania: 163 tys. zł kredytu hipotecznego

Michał Cholewa (Piaski)

Oszczędności: 45 tys. zł

Nieruchomości: dom o pow. 163 mkw. (350 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 26,3059 ha (200 tys. zł)

Zarobki: 140,8 tys. zł w UM Piaski, 47 tys. zł darowizny od rodziców, 79,6 tys. zł z gospodarstwa

Pojazdy: hyundai i40 (2015), vw jetta (2012), ciągnik claas arion 630C (2012), siewnik zbożowy nina 3000 (2012), brrona wirnikowa DC3000 (2012), kombajn zbożowy claas tucano 320 (2017), rozsiewacz do nawozów MDS 19.1 R rauch (2014), pług obrotowy vogel-noot (2011), przyczepa zasław D797-12 (2014)

Zobowiązania: ok. 710 tys. zł

Andrzej Ćwiek (Nałęczów)

Oszczędności: 58 tys. zł

Nieruchomości: dom o pow. 180 mkw. (500 tys. zł), pole orne o pow. 1,36 ha (35 tys. zł), lokal użytkowy o pow. 189,65 mkw. (460 tys. zł)

Zarobki: 153,5 tys. zł

Pojazdy: brak

Jacek Danieluk (Terespol)

Oszczędności: brak

Nieruchomości: dom o pow. 90,1 mkw. (ok. 100 tys. zł), dwie działki o łącznej pow. 0,21 ha z dwoma budynkami gospodarczymi (ok. 45 tys. zł)

Zarobki: 162,8 tys. zł

Pojazdy: skoda fabia (2010, ok. 12 tys. zł)

Roman Dziura (Józefów)

Oszczędności: 29 tys. zł

Nieruchomości: dom o pow. 220 mkw. (170 tys. zł), działka budowlana o pow. 1009 mkw. z pomieszczeniem gospodarczym o pow. 35 mkw. (50 tys. zł)

Zarobki: 163,7 tys. zł

Pojazdy: skoda octavia tour 1,6 (2011)

Tomasz Futera (Kock)

Oszczędności: 83,8 tys. zł, 5,1 tys. zł na koncie emerytalnym

Nieruchomości: dom o pow. 150 mkw. (250 tys. zł), działka o pow. ok. 15 a z garażem i domem (60 tys. zł), działka leśna o pow. 1,16 ha (ok. 5 tys. zł)

Zarobki: 135,7 tys. zł w UM Kock, 950 zł z innej działalności, 450 zł diety za udział w posiedzeniu LGD, 500 zł świadczenia socjalnego

Pojazdy: toyota corolla (2016, 63 tys. zł)

Cezary Girgiel (Łaszczów)

Oszczędności: 152 tys. zł, ok. 12 tys. zł w papierach wartościowych

Nieruchomości: dom o pow. 200 mkw. (240 tys. zł), działka pod domem o pow. 0,12 ha (25 tys. zł), grunt o pow. 0,1 ha (15 tys. zł), grunt o pow. 0,08 ha (12,2 tys. zł), budynek handlowo-usługowy (252,6 tys. zł), grunt o pow. 0,11 ha (6,3 tys. zł)

Zarobki: 132,7 tys. zł

Pojazdy: mercedes GLK (2012)

Inne składniki mienia ruchomego: myjnia samochodowa

Zobowiązania: 162,5 tys. zł kredytu inwestycyjnego na zakup budynku handlowo-usługowego (działalność gospodarcza żony)

Józef Gruszczyk (Ostrów Lubelski)

Oszczędności: 40 tys. zł

Nieruchomości: dom o pow. 220 mkw. (250 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 26,02 ha (350 tys. zł), działka rekreacyjna o pow. 0,44 ha (100 tys. zł)

Zarobki: 112 tys. zł w UM Ostrów Lubelski, 197,5 zł z umów o dzieło o zlecenia, 8 tys. zł dopłat z UE, 9 tys. zł z gospodarstwa

Pojazdy: volkswagen sharan (2000), ciągnik kubota M7060 (2014), ładowacz czołowy metal-fach T241/1 (2015), przyczepa rolnicza metal-fach T711/1 (2015), rozrzutnik metal-fach N261/1 (2015)

Zobowiązania: 19 tys. zł pożyczki z ANR i 16,8 tys. zł kredytu bankowego na zakup gruntów, 16,4 tys. zł na zakup ciągnika

Ryszard Góra (Bełżyce)

Oszczędności: 50,4 tys. zł, lokata na 12 miesięcy w kwocie 60,8 tys. zł

Nieruchomości: dom o pow. 140 mkw. (390 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 6,24 ha (80 tys. zł)

Zarobki: 150 tys. zł w UM Bełżyce (włącznie z „trzynastką”), 29,5 tys. zł w Celowym Związku Gmin „PROEKOB”, 15,5 tys. z gospodarstwa

Pojazdy: renault megane (2010)

Tadeusz Górski (Rejowiec)

Oszczędności: 35,2 tys. zł

Nieruchomości: mieszkanie o pow. 36 mkw. (30 tys. zł), gospodarstwo wolne o pow. 4,6 ha (60 tys. zł)

Zarobki: 139,5 tys. zł

Pojazdy: honda CR-V (2011, 42 tys. zł), peugeot 206 (2003, 10 tys. zł)

Waldemar Jakson (Świdnik)

Oszczędności: 33 tys. zł

Nieruchomości: dom o pow. 103 mkw. (61 tys. zł, 1/6 udziału), mieszkanie o pow. 83 mkw. (200 tys. zł), działka pod domem o pow. 827 mkw. z garażem (14 tys. zł, 1/6 udziału)

Zarobki: 152 tys. zł

Pojazdy: audi A4 (2006)

Grzegorz Kapica (Józefów nad Wisłą)

Oszczędności: 78 tys. zł

Nieruchomości: dom o pow. 120 mkw. (300 tys. zł), działka o pow. 0,47 ha (25 tys. zł)

Zarobki: 141,8 tys. zł

Pojazdy: volvo S80 (2012, 70 tys. zł)

Krzysztof Kołtyś (Janów Lubelski)

Oszczędności: 238 tys. zł

Nieruchomości: dom o pow. 100 mkw. (225 tys. zł), dziewięć działek o łącznej wartości ok. 175 tys. zł

Zarobki: 150 tys. zł

Pojazdy: toyota corolla (2013)

Teodor Kosiarski (Łęczna)

Oszczędności: 99,5 tys. zł

Nieruchomości: gospodarstwo rolne o pow. 3,54 ha z domem, stajnią i garażem (550 tys. zł)

Zarobki: 149,7 tys. zł w UM Łęczna, 33,9 tys. zł w radzie nadzorczej Łęczyńskiej Energetyki, 1,4 tys. zł z akcji spółek GPW, LW Bogdanka, JSW, Tauron i Korporacja Gwarecka, 1 tys. zł z gospodarstwa

Pojazdy: jeep renegade (2015), ciągnik ursus (2000)

Zbigniew Kot (Międzyrzec Podlaski)

Oszczędności: 18 tys. zł

Nieruchomości: dom o pow. 107,38 mkw. z działką o pow. 571 mkw. (1120 tys. zł), droga dojazdowa do domu o pow. 124 mkw. (2,5 tys. zł)

Zarobki: 177 tys. zł

Pojazdy: hyundai ix35 (2013, ok. 45 tys. zł)

Wiesław Kowalik (Modliborzyce)

Oszczędności: 5,3 tys. zł

Nieruchomości: dom o pow. 200 mkw. (750 tys. zł), mieszkanie o pow. 39,5 mkw. (235 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 7,695 ha (120 tys. zł)

Zarobki: 137,1 tys. zł w UM Modliborzyce, 1,2 tys. zł za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 488 zł z Funduszu Świadczeń Socjalnych

Pojazdy: BMW X3 (2007)

Zobowiązania: 31,6 tys. zł kredytu na zakup mieszkania

Tomasz Leszczyński (Lubycza Królewska)

Oszczędności: brak

Nieruchomości: dom o pow. 270 mkw. (300 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 6,13 ha (40 tys. zł), działka o pow. 0,29 ha (45 tys. zł)

Zarobki: 137,5 tys. zł z UM Lubycza Królewska, 31 tys. zł z gospodarstwa

Pojazdy: audi A4 (2001, ok. 8-9 tys. zł), ciągnik zetor 7745 (1989, 34 tys. zł), ciągnik zetor 7211 (1988, 31 tys. zł), przyczepa rolnicza BBS AGRO (1990, 25 tys. zł)

Zobowiązania: 143,3 tys. zł kredytu hipotecznego, 5,2 tys. zł pożyczki gotówkowej, 78,6 tys. zł kredytów inwestycyjno-rolniczych

Wiesław Liwiński (Annopol)

Oszczędności: 76 tys. zł

Nieruchomości: mieszkanie o pow. 48,64 mkw. (90 tys. zł), działka budowlana o pow. 827 mkw. (27 tys. zł), działka rolna o pow. 4,3 tys. mkw. (7 tys. zł)

Zarobki: 126 tys. zł

Pojazdy: mercedes benz E220 (2009)

Marian Mazur (Szczebrzeszyn)

Oszczędności: 50 tys. zł

Nieruchomości: trzy domy o pow. 200 mkw. (200 tys. zł), 300 mkw. (600 tys. zł) i 78 mkw. (9 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 2,9 ha z lasem o pow. 0,57 ha (22 tys. zł), ponad 10 ha użytków rolnych i 0,36 ha lasu (200 tys. zł)

Zarobki: 133,9 tys. zł w UM Szczebrzeszyn, 1,2 tys. zł z gospodarstwa, 10 tys. zł z dzierżawy gruntów

Pojazdy: brak

Hanna Mazurkiewicz (Krasnystaw)

Oszczędności: 246 tys. zł na rachunkach oszczędnościowych, 150 tys. zł na lokatach, 20,8 tys. zł na ROR, 394 tys. USD, fundusze PKO na kwotę 86,8 tys. zł, pakiet emerytalny na kwotę 5 tys. zł

Nieruchomości: dom o pow. 220 mkw. (300 tys. zł), dwa mieszkania o pow. 38,4 mkw. (240 tys. zł) i 52,32 mkw. (210 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 9,8 ha (200 tys. zł), inna nieruchomość o pow. 1522 mkw. (90 tys. zł), działka leśna o pow. 738 mkw. (40 tys. zł), działka pod domem o pow. 784 mkw. (50 tys. zł)

Zarobki: 128 tys. zł

Pojazdy: brak

Kazimierz Misztal (Krasnobród)

Oszczędności: 23,4 tys. zł

Nieruchomości: dom o pow. 115 mkw. (300 tys. zł), pięć działek o łącznej wartości 70 tys. zł

Zarobki: 120,5 tys. zł w UM Krasnobród, 720 zł innych dochodów

Pojazdy: skoda octavia (2010, 25 tys. zł)

Wiesław Muszyński (Włodawa)

Oszczędności: 44,5 tys. zł

Nieruchomości: mieszkanie o pow. 71 mkw. (150 tys. zł), działka rekreacyjno-budowlana o pow. 700 mkw. (50 tys. zł)

Zarobki: 128 tys. zł

Pojazdy: citroen C5 (2010)

Tadeusz Niedźwiecki (Frampol)

Oszczędności: 2,1 tys. zł, 16,7 tys. zł na polisie

Nieruchomości: dom o pow. 95 mkw. (280 tys. zł), mieszkanie o pow. 56 mkw. (120 tys. zł), grunt o pow. 0,07 ha (13 tys. zł)

Zarobki: 125,8 tys. zł w UM Frampol, 1,1 tys. zł z funduszu socjalnego, 4,8 tys. zł z najmu mieszkania

Pojazdy: citroen C4 picasso (2011)

Zobowiązania: 11,4 tys. zł kredytu na budowę domu

Andrzej Pisula (Kazimierz Dolny)

Oszczędności: brak

Nieruchomości: dwa domy o pow. 200 mkw. (450 tys. zł) i 70 mkw. (70 tys. zł), mieszkanie o pow. 32,55 mkw. (260 tys. zł), gospodarstwo sadownicze o pow. 2,05 ha (250 tys. zł)

Zarobki: 146,4 tys. zł w UM Kazimierz Dolny, 800 zł z gospodarstwa

Pojazdy: opel astra 111 sedan 1,6 (2010), citroen C3 1,4 (2008)

Jerzy Rębek (Radzyń Podlaski)

Oszczędności: 6 tys. zł

Nieruchomości: dom o pow. 150 mkw. (350 tys. zł), gospodarstwo rolno-leśne o pow. 6 ha (80 tys. zł), działka pod domem o pow. 0,18 ha (90 tys. zł)

Zarobki: 148,9 tys. zł z UM Radzyń Podlaski, 1 tys. zł z gospodarstwa

Pojazdy: honda CR-V (2010)

Zobowiązania: 21,7 tys. CHF kredytu na zakup mieszkania dla syna

Janusz Rosłan (Biłgoraj)

Oszczędności: ok. 49 tys. zł, 15 tys. zł w ramach pakietu emerytalnego, prawo do połowy spadku w wysokości 119 tys. zł

Nieruchomości: dom o pow. 130 mkw. (300 tys. zł), działka pod domem o pow. 570 mkw. z garażem i komórką (125 tys. zł), lokal użytkowy o pow. 52,4 mkw. (70 tys. zł), ¾ udziału w nieruchomości o pow. 837 mkw. (170 tys. zł)

Zarobki: 135 tys. zł w UM Biłgoraj, 3,6 tys. zł z najmu lokalu

Pojazdy: volkswagen passat kombi 2,0 TDI (2008, ok. 30 tys. zł)

Beata Siedlecka (Dęblin)

Oszczędności: 34 tys. zł, 830 CHF

Nieruchomości: dom o pow. 188,6 mkw. (350 tys. zł), mieszkanie o pow. 53,3 mkw. (250 tys. zł), garaż o pow. 48 mkw., budynek usługowo-mieszkalny o pow. 130 mkw., udział w działce o pow. 963 mkw., działka o pow. 5138 mkw. (łączna wartość 400 tys. zł)

Zarobki: 119,6 tys. zł z UM Deblin, 6 tys. zł z najmu lokalu

Pojazdy: citroen C4 (2011), jaguar XK8 (2000), motocykl harley-davidson (2000)

Zobowiązania: 24,5 tys. CHF kredytu mieszkaniowego

Jan Skiba (Zwierzyniec)

Oszczędności: 52,9 tys. zł, 43,1 tys. zł ubezpieczenia na życie

Nieruchomości: dom o pow. 160 mkw. (300 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 5,5 ha (40 tys. zł), budynek mieszkalno-gospodarczy o pow. 70 mkw. (30 tys. zł), działka pod domem o pow. 650 mkw. (65 tys. zł)

Zarobki: 137,6 tys. zł

Pojazdy: mitsubishi outlander (2003)

Eugeniusz Stróż (Tarnogród)

Oszczędności: 5,1 tys. zł, depozyt oszczędności: 42 tys. zł

Nieruchomości: dom o pow. 110 mkw. (90 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 1,8195 ha (80 tys. zł)

Zarobki: 123 tys. zł w UM Tarnogród, 3 tys. zł z gospodarstwa

Pojazdy: renault clio (2008)

Zobowiązania: kredyt bankowy 150 tys. zł

Ireneusz Szczepanik (Stoczek Łukowski)

Oszczędności: 59,8 tys. zł

Nieruchomości: dom w budowie o pow. 250 mkw. (280 tys. zł), dom mieszkalny o pow. 155 mkw. (85 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 3,89 ha (60 tys. zł), działka o pow. 0,21 ha (50 tys. zł)

Zarobki: 99,5 tys. zł w UM Stoczek Łukowski, 2,3 tys. zł z gospodarstwa

Pojazdy: volvo V60 (2011, ok. 45 tys. zł), toyota auris (2011, ok. 21 tys. zł)

Zobowiązania: 82 tys. zł kredytu na zakup mieszkania dla córki

Dariusz Szustek (Łuków)

Oszczędności: 20 tys. zł

Nieruchomości: dwa mieszkania o pow. 46,5 mkw. (150 tys. zł) i pow. 45,5 mkw. (340 tys. zł, z miejscem postojowym o wartości 28 tys. zł), działa rolna o pow. 72 a (5 tys. zł), działka o pow. 919 mkw., zabudowana garażem murowanym (20 tys. zł)

Zarobki: 159 tys. zł

Pojazdy: toyota yaris (2007)

Zobowiązania: 200 tys. zł kredytu hipotecznego

Janusz Urban (Bychawa)

Oszczędności: brak

Nieruchomości: dom o pow. 130 mkw. (200 tys. zł), dom o pow. 54,4 mkw. (70 tys. zł), gospodarstwo o pow. 1,68 ha (110 tys. zł)

Zarobki: 129,5 tys. zł w UM Bychawa, 6 tys. zł świadczenia „500+”, 1 tys. zł z gospodarstwa

Pojazdy: mazda 2 (2008)

Zobowiązania: 11 tys. zł pożyczki konsumpcyjnej

Mirosław Włodarczyk (Kraśnik)

Oszczędności: 14,5 tys. zł i 192 tys. zł na lokacie terminowej, 5,7 tys. euro, dwa pakiety emerrytalne na kwotę 10 tys. zł każdy

Nieruchomości: dom o pow. 229 mkw. (450 tys. zł), lokal użytkowy o pow. 55,2 mkw. (120 tys. zł), działka pod domem o pow. 7,65 a i działka obok o pow. 2,9 a (60 tys. zł), działka rolna o pow. 2,84 ha (32 tys. zł), 1/5 działki rolnej o pow. 50 a (2 tys. zł), budynek mleczarni o pow. 460 mkw. na działce o pow. 25 a (100 tys. zł), działka rolna o pow. 2,41 ha (55 tys. zł)

Zarobki: 156,6 tys. zł z UM Kraśnik, 46,6 tys. zł z umów zlecenia

Pojazdy: citroen C1 (2008), subaru legacy (2004), volkswagen sharan (2011)

Jan Woźniak (Urzędów)

Oszczędności: 106,2 tys. zł

Nieruchomości: dom o pow. 175,4 mkw. (ok. 500 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 1,96 ha (ok. 35040 tys. zł)

Zarobki: 129 tys. zł

Pojazdy: brak

Dariusz Wróbel (Opole Lubelskie)

Oszczędności: 86,5 tys. zł, 5,1 tys. zł na koncie emerytalnym

Nieruchomości: dom o pow. 140 mkw. (450 tys. zł), mieszkanie o pow. 54 mkw. (300 tys. zł), łąka o pow. 0,19 ha (1280 zł)

Zarobki: 158,9 tys. zł

Pojazdy: toyota RAV4 (2011)

Zygmunt Wyroślak (Poniatowa)

Oszczędności: 12,7 tys. zł, 137,9 tys. zł na lokatach

Nieruchomości: mieszkanie o pow. 49 mkw. (150 tys. zł), gospodarstwo rolne nieużytkowane z działką leśną o pow. 2,2 ha (55 tys. zł), gospodarstwo rolne nieużytkowane o pow. 1,32 ha (20 tys. zł), garaż o pow. 18 mkw. (15 tys. zł)

Zarobki: 145,9 tys. zł

Pojazdy: toyota corolla (2017)

Mariusz Zając (Tyszowce)

Oszczędności: brak

Nieruchomości: dom o pow. 180 mkw. (180 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 26,45 ha (300 tys. zł)

Zarobki: 136,1 tys. zł z UM Tyszowce, 12 tys. zł z gospodarstwa, 510 z innych źródeł

Pojazdy: nissan micra (2010), dacia (2015), ciągnik ursus 3512 (1997), ciągnik lamborghini 100 (2008)

Zobowiązania: 40,8 tys. zł kredytu rolniczego, 24,7 tys. zł kredytu samochodowego, 10 tys. zł limitu kredytowego, 10,1 tys. zł

Tomasz Zając (Hrubieszów)

Oszczędności: brak

Nieruchomości: dom o pow. 96 mkw (78 tys. zł), mieszkanie o pow. 106 mkw. (40 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 12,27 ha (ok. 250 tys. zł)

Zarobki: 136 tys. zł w UM Hrubieszów, 6 tys. zł z tytułu świadczenia wychowawczego, 38,2 tys. zł z gospodarstwa

Pojazdy: audi A4 (2001), ciągnik zetor 6340 (1996)

Hieronim Zonik (Siedliszcze)

Oszczędności: 10 tys. zł

Nieruchomości: dom o pow. 70,4 mkw. (100 tys. zł), mieszkanie o pow. 80,1 mkw. (120 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 21,7 tys. mkw. (10 tys. zł)

Zarobki: 151 tys. zł

Pojazdy: kia soul (2013), fiat panda (2007)

Zobowiązania: kredyt odnawialny 12 tys. zł

Jarosław Żaczek (Ryki)

Oszczędności: 90 tys. zł, 5,1 tys. zł na koncie emerytalnym

Nieruchomości: dom o pow. 200 mkw. (210 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 5,3679 ha (220 tys. zł), działka o pow. 184 mkw. z budynkiem parterowym o pow. 96,87 mkw. (180 tys. zł)

Zarobki: 125,2 tys. zł z UM Ryki, 6,1 tys. zł dopłat, 97 tys. zł odszkodowania za grunty przejęte pod budowę trasy S17

Pojazdy: volkswagen passat (2003)

Zobowiązania: 3,8 CHF kredytu tytułem spłaty na rzecz siostry, 105 tys. zł na zakup niruchomości

Wojciech Żukowski (Tomaszów Lubelski)

Oszczędności: 25 tys. zł

Nieruchomości: dom o pow. 102,5 mkw. (300 tys. zł), mieszkanie o pow. 52 mkw. (300 tys. zł), miejsce garażowe (20 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 3,7 ha (25 tys. zł), działka o pow. 198 mkw. (75 tys. zł)

Zarobki: 133 tys. zł w UM Tomaszów Lubelski, 2 tys. zł diety przewodniczącego Rady Programowej TVP Lublin

Pojazdy: audi A3 (2005, 40 tys. zł)

Zobowiązania: 225 tys. zł kredytu na zakup mieszkania.