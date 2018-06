Otworzyli nowy odcinek drogi wojewódzkiej. 17 kilometrów za 64 mln złotych

– Ta droga na pewno będzie bezpieczna i oby dobrze służyła kierowcom i mieszkańcom – powiedział marszałek Sosnowski.

Warto dodać, że gruntowny remont tego 17-kilometrowego odcinka kosztował 64 miliony złotych. Wzdłuż powstało 10 kilometrów ścieżek rowerowych, a droga została oddana do użytkowania w ramach programu 100 km dróg na 100-lecie niepodległości i opatrzona stosowną tablicą.

Obecnie prowadzona jest przebudowa „835” na odcinku od Lublina do Piotrkowa. Potrwa do przyszłego roku. – A pod koniec tego roku powinna być gotowa dokumentacja na fragment od Biłgoraja do granicy z województwem podkarpackim – mówi Andrzej Gwozda, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Po remoncie tego odcinka „835” na przebiegu w woj lubelskim będzie odnowiona. – Rozmawiamy z władzami Podkarpackiego, aby odcinek od granicy województw do Jarosławia także wyremontować – mówi Andrzej Gwozda.

ZDW realizuje jeszcze dwie duże inwestycje. Jest to remont „836” oraz najdłuższy w historii, bo aż 36-kilometrowy odcinek drogi 815, od Lubartowa do Parczewa.