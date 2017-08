Pamięci żołnierza AK

Jeszcze niedawno miejsce, w którym stoi mogiła i pamiątkowa tablica z obeliskiem i krzyżem w Ignacowie nie wyglądało tak jak obecnie.

– 12 sierpnia w drodze do Nałęczowa odwiedziłem to miejsce – opowiada dr Andrzej Gawlik. – Pomnik stoi w Ignacowie, w ustronnym miejscu, przy polnej drodze. W pobliżu nikt nie mieszka. Na miejscu zobaczyłem stertę butelek i śmieci. Ktoś zrobił sobie też prowizoryczną ławeczkę, której oparciem było ogrodzenie tego pomnika. To co mogłem, to posprzątałem.

Informacja o zaśmieconej mogile żołnierza dotarła też do urzędników z gminy Wojciechów. Teren został uprzątnięty. Już dzień przed rocznicą śmierci żołnierza na mogile został położony wieniec i zapalone znicze. Poza urzędnikami z gminy, pomnikiem będzie opiekować się też młodzież szkolna.

– Nie chcemy mówić jeszcze, która to będzie szkoła, bo jeszcze pewne rzeczy ustalamy – mówi Joanna Czubak-Tomicka z Urzędu Gminy Wojciechów. I dodaje: Pamiętamy o tym żołnierzu. Dla nas to również był bohater.