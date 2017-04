Pijany kierowca wiózł poszukiwanego mężczyznę. Zatrzymano obu

W czwartek tuż przed godziną 19:00 policjanci z Komisariatu Policji w Bychawie w miejscowości Strzyżewice zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki Volkswagen Polo. Autem kierował 34-letni mężczyzna od którego policjanci wyczuli wyraźną woń alkoholu. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że mężczyzna ma w organizmie prawie 1,7 promila alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy.

Oprócz tego w aucie podróżował 44-letni mężczyzna, który po sprawdzeniu w policyjnej bazie okazało się, że jest poszukiwany. Mieszkaniec gminy Strzyżewice był poszukiwany do odbycia kary pół roku pozbawienia wolności.

Policjanci zatrzymali obydwu mężczyzn. Młodszy z nich odpowie teraz przed Sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu za to do 2 lat więzienia. Starszy z nich w piątek został doprowadzony do aresztu śledczego w celu odbycia zasądzonej kary.