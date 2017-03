Pijany traktorzysta uciekał przed policją całą szerokością jezdni

Do zatrzymania doszło we wtorek około godziny 20. Mundurowi otrzymali zgłoszenie, że spod sklepu w Poniatowej wyjechał pijany traktorzysta. Wkrótce natrafili na jego trop i postanowili zatrzymać, ale ten rzucił się do ucieczki i jechał całą szerokością jezdni. W pewnym momencie skręcił w leśną drogę, gdzie udało się go zatrzymać.

Badanie alkomatem wykazało, że 61-latek miał w organizmie ponad 1.7 promila alkoholu. Za kierowanie po pijanemu grozi mu kara do dwóch lat więzienia, wysoka grzywna i długoletni zakaz prowadzenia pojazdów.