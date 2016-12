Platforma w natarciu. Posłowie ruszają w objazd po miastach Lubelskiego

Wśród nich także ci z pierwszych stron gazet. I tak w Zamościu z wyborcami spotka się m.in. przewodniczący partii Grzegorz Schetyna, a w Lublinie obok Joanny Muchy pojawi się była premier Ewa Kopacz. W Chełmie Grzegorzowi Raniewiczowi towarzyszyć będzie Tomasz Siemoniak, w Białej Podlaskiej wraz ze Stanisławem Żmijanem wystąpi Cezary Grabarczyk, w Puławach z Włodzimierzem Karpińskim – Rafał Trzaskowski, a w Kraśniku z Wojciechem Wilkiem – Borys Budka. Ponadto nasz region odwiedzą także m.in.: Małgorzata Kidawa-Błońska (Tomaszów Lubelski), Sławomir Neumann (Włodawa) Rafał Grupiński i Sławomir Nitras (Lubartów) i Marcin Kierwiński (Łuków).

Wizyty związane są z opracowaniem programu Polska Obywatelska 2.0, który właśnie jest konsultowany z mieszkańcami poszczególnych regionów. Politycy PO gościli już w województwie mazowieckim, lubuskim i podlaskim.

– Będziemy czwartym województwem, w którym odbędą się takie spotkania. One należą się Polakom – przekonuje Włodzimierz Karpiński, przewodniczący zarządu regionu lubelskiego PO. – Chcemy rozmawiać nie przez media, ani przez nocne przekrzykiwania w Sejmie, ale twarzą w twarz. Spotkania są otwarte dla wszystkich. Zapraszamy nie tylko naszych sympatyków, ale też tych, którzy są obojętni, albo mają pytania dotyczące naszej działalności.

W naszym województwie regularnie pojawiają się też czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości. W poniedziałek w Łęcznej gościł prezydent Andrzej Duda, a w ostatnich tygodniach nasz region odwiedzili m.in. premier Beata Szydło, wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz i minister edukacji Anna Zalewska.

Poseł Karpiński zapewnia, że dzisiejsze spotkania nie są odpowiedzią na tamte wizyty.

– Nie są też podyktowane przygotowaniami do wyborów samorządowych. To ciężka, organiczna praca. Nie chcemy opowiadać, jaki PiS jest zły, tylko rozmawiać o tym, co naszym zdaniem trzeba zmienić i poznać problemy mieszkańców – mówi szef lubelskiej Platformy.

Wszystkie spotkania rozpoczną się o godz. 18.