Początkujący kowale przyjadą do Wojciechowa. Nauczą się, by uczyć innych

Początkujący kowale z całej Polski przyjadą do Wojciechowa na warsztaty. Zdobytym doświadczeniem podzielą się potem z mieszkańcami swoich miejscowości.

O dotację z Funduszu Inicjatyw Społecznych na projekt „Kowalstwo - zarażamy pasją. Kształcenie kadry upowszechniającej polskie kowalstwo ludowe i artystyczne” wnioskowało Stowarzyszenie Kowali Polskich wspólnie Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wojciechowie. W ramach tego projektu 10 września w Wojciechowie odbędą się warsztaty dla 12 początkujących kowali.

– To będzie tygodniowa przygoda z kowalstwem dla początkujących. Idea polega na wykształceniu kadry, która będzie w stanie przyjmować grupy wycieczkowe i przekazywać techniki kowalskie – tłumaczy Urszula Mirosław, pełnomocnik zarządu Stowarzyszenia Kowali Polskich.

Uczestnicy warsztatów poznają tajniki rzemiosła oraz nauczą się, jak swoją wiedzę przekazywać najmłodszemu pokoleniu.

– Po warsztatach uczestnicy będą mieli obowiązek pokazania tego, czego nauczyli się w swoich rodzinnych miejscowościach. Efektem powinno być powstanie 12 kuźni, które będą przystosowane do przyjmowania grup turystycznych – tłumaczy Mirosław. – To dla nas ważne, aby pokazywać najmłodszemu pokoleniu, jak wygląda praca kowala. Może w przyszłości takie dziecko przyjedzie do nas na warsztaty?

Projekt SKP oraz wojciechowskiego GOK uzyskał dofinansowanie w wysokości 45 tys. zł. Za część tej kwoty zostaną zorganizowane warsztaty, a reszta pieniędzy zostanie rozdzielone na uczestników (na otwarcie własnych punktów kowalskich). W konkursie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej startowało 1,5 tys. projektów. Dofinansowanie dostało 330.