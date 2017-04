Pogoda: Synoptycy zapowiadają przymrozki

Poniedziałek zacznie się pogodnie. W wielu miejscach - na Podkarpaciu, Mazowszu, Podlasiu, Lubelszczyźnie będzie bardzo pogodnie, nawet do wieczora. W tych regionach na termometrach zobaczymy od 17 do 19 stopni. Od Małopolski po Ziemię Łódzką temperatura wzrośnie nawet do 20 st. C.