Pogoda: W woj. lubelskim deszcz ze śniegiem

We wtorek na ogół zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie i Lubelszczyźnie prognozowane są opady deszczu ze śniegiem. Tam należy spodziewać się także mgieł ograniczających widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 0 do 4 stopni Celsjusza. Kolejne dni będą nieco cieplejsze i pogodniejsze