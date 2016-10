Ponad 800 mln zł na inwestycje drogowe w Polsce Wschodniej

O dofinansowanie może ubiegać się m.in. Lublin i województwo lubelskie, a także związki lub stowarzyszenia utworzone przez Lublin. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski do 31 października.

Wiadomo już, że do konkursu stanie Urząd Marszałkowski w Lublinie. – Będziemy aplikować o środki na remont drogi 835, na odcinku od Piotrkowa do Lublina – mówi Beat Górka, rzecznik prasowy urzędu.

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu rozpoczął się remont 16 kilometrów tej drogi, od Wysokiego do Piotrkowa. Ten odcinek będzie kosztować 55,4 miliona złotych, a prace potrwają do jesieni przyszłego roku. W minionym roku wyremontowano odcinek Frampol-Wysokie.

Władze Lublina od dawna zapowiadały, że do konkursu zgłoszą pakiet trzech inwestycji pod wspólnym szyldem robót na drodze wojewódzkiej 835. Chodzi o przebudowę ul. Abramowickiej między granicą miasta a już odnowionym odcinkiem oraz wyczekiwaną budowę przedłużenia ul. Dywizjonu 303 (kontynuacja Krańcowej) od ul. Kunickiego do Wrotkowskiej.

Trzecim zadaniem miałaby być budowa estakad na słynącymze stłuczek skrzyżowaniu ul. Diamentowej z Krochmalną. Estakady miałyby zapewnić bezkolizyjny przejazd od Diamentowej w stronę Jana Pawła II i w przeciwnym kierunku. Poniżej znalazłoby się skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.

Łączny koszt tych trzech inwestycji szacowany jest na 120 milionów złotych. Unijne dofinansowanie mogłoby pokryć do 85 proc. tej kwoty. Ale teraz nie jest już wcale tak pewne, że miasto o dofinansowanie wystąpi. Wniosek musi złożyć do końca października, tymczasem nie ma jeszcze wszystkich dokumentów, które musi mieć, by starać się o dotację z Polski Wschodniej. – Zrobimy wszystko, by zdążyć w terminie – mówi Karol Kieliszek z Urzędu Miasta.

To już drugi konkurs z działania 2.2 POPW Infrastruktura drogowa. W ramach pierwszego rozdania do dofinansowania wybrano 14 projektów o łącznej wartości 1,44 mld zł (z czego unijna dotacja wyniosła 1,2 mld zł). – Naszym priorytetem jest znaczne przyspieszenie realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Liczymy na kolejne dobre projekty, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów, a także wpływające na jakość życia jej mieszkańców i bezpieczeństwo podróżujących – podkreślił wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Środki umożliwią budowę nowych lub przebudowę istniejących dróg w Polsce Wschodniej, by lepiej skomunikować miasta wojewódzkie i otaczające je obszary z siecią dróg krajowych i międzynarodowych.

W poprzednim rozdaniu nasz region pozyskał pieniądze na przebudowę skrzyżowania na DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie o wartości ok. 70 mln zł oraz budowę drogi wojewódzkiej Nr 747 na odcinku Radawiec – węzeł Konopnica (S-19) o wartości ponad 50,7 mln zł.