Prognoza pogody. Chłodny początek tygodnia

Słaby śnieg pojawi się na Podlasiu, spadnie do 3 cm. Ciśnienie wzrośnie do 1020 hPa.



Temperatura wyniesie maksymalnie od 1 st. w Suwałkach do 4 w Trójmieście, Zielonej Górze i we Wrocławiu.



Od wtorku więcej deszczu na zachodzie, w środę już w całym kraju. Pojawi się też deszcz ze śniegiem, powieje silniejszy wiatr.

Temperatura wzrośnie - we wtorek maksymalnie 5 st. na Dolnym Śląsku, w środę nawet 8 st. na Pomorzu Zachodnim.