Prognoza pogody: Nadciąga fala upałów

Na Warmii i Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu i Opolszczyźnie możliwe opady gradu. Na południu kraju przez cały czas bardzo pogodnie i słonecznie. Temperatura będzie wysoka. 25 st. w okolicy Trójmiasta, 31 st. w centrum, a na południu na termometrach nawet 35 stopni. Należy pamiętać, że to temperatura mierzona w cieniu. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie w Warszawie 1002 hPa.



We wtorek będzie jeszcze goręcej. Na termometrach od 29 do 36 stopni. Na północnym zachodzie kraju możliwe burze. W pozostałej części kraju bardzo pogodnie. Więcej deszczu i burz w środę - będą pojawiać się od południowego zachodu w kierunku północnego wschodu. Temperatura znów wysoka.



Upalnie będzie także w czwartek i w piątek. Temperatura dojdzie do 33 i 34 stopni.